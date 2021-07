Le FCP Vatel Flexible désormais disponible en assurance-vie

Paris, le 7 juillet 2021 - Vatel Capital, société de gestion spécialisée dans l'investissement dans les PME cotées et non cotées, annonce le référencement de son fonds flexible chez 5 grands assureurs Français.



Régulièrement primé dans la catégorie « gestion flexible », le Fonds est maintenant disponible dans les gammes Assurance-vie, Contrat de capitalisation et Plan d'Epargne Retraite (PER) de 5 grands assureurs de la place :



o Generali Patrimoine

o Intencial Patrimoine (Groupe Apicil)

o AG2R La Mondiale Partenaires

o Spirica

o Cardif France



Créé en 2010, Vatel Flexible est un FCP diversifié qui vise à réaliser une performance nette supérieure à 6% capitalisé par an sur la durée de placement recommandée de cinq ans. La stratégie mise en œuvre consiste en une gestion active et discrétionnaire, l'exposition aux actions pouvant en particulier varier de 0 à 100%. Les principales règles de composition du fonds sont les suivantes :

- Sélection d'actions françaises de capitalisation inférieure à 500 M€ : entre 0 et 80% de l'actif, avec une cible moyenne de 40% ;

- Sélection d'actions françaises de capitalisation supérieure à 500 M€ : entre 0 et 20% de l'actif ;

- Sélection d'obligations et de titres de créances français : entre 0 et 100%.