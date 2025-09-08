 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le fabricant turc de VE Togg lance une berline en Allemagne pour augmenter ses ventes et ses bénéfices
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 16:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Togg a besoin de 200 000 unités vendues par an pour devenir rentable

*

Les jeunes entreprises de VE sont confrontées à des problèmes de rentabilité

(Ajoute les commentaires de la directrice générale) par Rachel More et Can Sezer

La startup de véhicules électriques Togg a dévoilé une nouvelle berline lundi et a déclaré qu'elle lancerait les ventes en Europe, en commençant par l'Allemagne, alors que le constructeur automobile turc cherche de nouvelles voies de profit en exploitant le marché automobile le plus important et le plus compétitif de la région.

Togg a annoncé le lancement européen de son SUV électrique T10X et a dévoilé la T10F, une berline électrique à cinq portes. Les commandes de ces deux véhicules débuteront en Allemagne à la fin du mois de septembre.

Les prix des deux modèles n'ont pas été dévoilés.

"Il est temps de passer au marché suivant en Europe, car il est vrai que le marché turc local n'est pas assez grand", a déclaré la directrice générale Mehmet Gurcan Karakas à Reuters à Munich, où se tient cette semaine le salon de l'automobile IAA, le plus grand d'Europe.

Après l'Allemagne, M. Karakas a déclaré que l'entreprise se tournerait vers la France et l'Italie, ajoutant qu'en ce qui concerne les fabricants chinois de véhicules électriques en Europe: "Nous sommes préparés à cette concurrence"

Le statut de Togg en tant que fabricant européen lui donne un avantage sur le plan réglementaire.

Togg a vendu environ 30 000 de ses SUV électriques T10X en Turquie l'année dernière, sa première année complète de livraisons, et les ventes de cette année jusqu'au mois d'août ont fait un bond de 42 % pour atteindre environ 21 000 unités.

Les experts du secteur estiment que Togg doit vendre environ 200 000 voitures par an pour devenir rentable, ce qui souligne la nécessité pour le fabricant de véhicules électriques de se développer en dehors de son marché national.

M. Karakas n'a pas voulu préciser quand l'entreprise comptait atteindre le seuil de rentabilité.

Plusieurs autres start-ups de véhicules électriques, dont Fisker, Lordstown et Arrival, ont échoué ailleurs, bien que les investisseurs continuent de financer certaines de ces opérations déficitaires.

Le fondateur de VinFast VFS.O a injecté de l'argent dans le fabricant vietnamien de VE, en achetant sa branche R&D pour 1,52 milliard de dollars , alors qu'il tente d'atteindre le seuil de rentabilité d'ici à la fin de 2026.

Le fabricant américain de VE Lucid LCID.O a reçu environ 8 milliards de dollars du Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite, et l'investissement de 5,8 milliards de dollars de Volkswagen VOWG.DE dans Rivian RIVN.O a été une bouée de sauvetage pour la startup américaine.

