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Le fabricant italien de freins Brembo lance la production à grande échelle du système Sensify
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 11:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 mai - Le fabricant italien de freins haut de gamme Brembo

BRBI.MI a annoncé lundi que sa plateforme de freinage intelligente Sensify entrait en production à grande échelle afin d'équiper un constructeur automobile mondial de premier plan.

Brembo a également indiqué avoir récemment signé d'autres contrats avec de nouveaux clients pour son système Sensify et s'attend à en équiper des centaines de milliers de véhicules par an.

* La société a présenté Sensify pour la première fois en 2021 comme un système de freinage pionnier capable de fonctionner de manière indépendante sur chacune des quatre roues d'un véhicule.

* Il comprend un système qui utilise des données pour adapter le freinage aux styles de conduite individuels et aux conditions routières changeantes.

* À l'époque, Brembo avait déclaré qu'elle prévoyait de commencer à fournir le système à ses clients à partir de 2024, ajoutant qu'il deviendrait une “fonctionnalité standard”, au moins pour les plateformes haut de gamme, d'ici 2030.

* Brembo n'a pas divulgué lundi les noms des constructeurs automobiles qui adoptent le système Sensify.

* Parmi les clients du groupe figurent Tesla TSLA.O , Ferrari RACE.MI et la marque haut de gamme Maserati de Stellantis STLAM.MI .

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