Le fabricant français de supercalculateurs Bull double sa production pour soutenir les ambitions de l'Europe en matière d'intelligence artificielle

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* La production passe de six à douze racks par mois, ont indiqué des responsables à Reuters

* L'usine pourra passer à 24 racks l'année prochaine si la demande continue de croître

* L'UE s'est engagée à consacrer 7 milliards d'euros entre 2021 et 2027 au réseau de supercalculateurs

par Leo Marchandon

Bull, le fabricant français public des supercalculateurs les plus rapides d’Europe, a rouvert jeudi une usine agrandie afin de doubler sa capacité de production, ont déclaré des dirigeants à Reuters, alors que l’Europe renforce ses capacités de calcul en matière d’intelligence artificielle.

L'Union européenne s'est engagée à consacrer 7 milliards d'euros (7,87 milliards de dollars) entre 2021 et 2027 à un réseau de supercalculateurs, dans le but de combler son retard en matière de puissance de calcul par rapport aux États-Unis et à la Chine. L'usine de Bull à Angers, en France, est la seule en Europe dédiée à la fabrication de ces machines, et son agrandissement vise à soutenir cet objectif.

Le directeur général Emmanuel Le Roux a déclaré que Bull avait reçu cette année plus de commandes que jamais auparavant et avait remporté 15 des 18 appels d’offres lancés par EuroHPC, l’organisme de l’UE qui cofinance le réseau européen de supercalculateurs avec les États membres, face à des concurrents tels que Hewlett Packard Enterprise HPE.N . Airbus AIR.PA a inauguré cette année à Toulouse et à Hambourg des supercalculateurs construits par Bull, dans le cadre d’un contrat de cinq ans d’une valeur de près de 100 millions d’euros qui a triplé la capacité de simulation du constructeur aéronautique.

L’opérateur cloud OVHcloud OVH.PA et Domyn , soutenu par la Commission européenne, tentent tous deux d’entraîner des modèles d’IA de pointe sur le supercalculateur JUPITER de Bull, aux côtés d’autres entreprises que Bull a refusé de nommer.

LA PRODUCTION POURRAIT ENCORE AUGMENTER EN 2027

L’extension du site d’Angers a coûté 80 millions d’euros, ont indiqué les dirigeants de Bull. La production a déjà doublé, passant de six racks par mois auparavant à 12 aujourd’hui, et l’usine pourra porter sa production à 24 l’année prochaine pour répondre à une demande qui devrait continuer de croître.

La commande française passée à Bull, un supercalculateur baptisé du nom de l’informaticienne Alice Recoque, porte sur 94 racks et est assemblée en parallèle avec LUMI-AI , le système finlandais de 388 millions d’euros qui constitue le plus gros contrat jamais signé par Bull. Ces deux commandes n’auraient pas pu être traitées simultanément avant l’extension, ont précisé les dirigeants.

La France a finalisé le rachat de Bull auprès du groupe informatique Atos ATOS.PA , lourdement endetté, le 31 mars, valorisant la société à hauteur de 404 millions d’euros. La motivation initiale était stratégique, a expliqué M. Le Roux. Dans les années 1980, après que les États-Unis eurent cessé de livrer des supercalculateurs au CEA, l’agence nucléaire française, la France s’est tournée vers Bull pour construire les machines utilisées pour simuler des essais nucléaires.

Bull a construit JUPITER, la première machine exascale d’Europe, la catégorie la plus rapide de supercalculateurs, qui fonctionne désormais au centre de Jülich, en Allemagne. Alice Recoque, commandée pour le CEA, doit être livrée par étapes à partir de la fin de cette année, pour un coût de 554 millions d’euros à la charge du gouvernement français et de l’Union européenne.

L'usine d'Angers assemble des systèmes équipés de processeurs Nvidia NVDA.O , AMD AMD.O et Intel INTC.O , ou de composants européens, selon les demandes des clients. Les composants de fabrication européenne représentent 70 % des machines construites, contre 20 % à 30 % il y a cinq ans.

Dans le cadre d’un partenariat signé en juin, Bull et la société taïwanaise Foxconn <2317. TW> fabriqueront également les systèmes NVL de Nvidia dans une usine située en République tchèque, l’assemblage final étant réalisé dans l’usine d’Angers.

(1 dollar = 0,8894 euro)