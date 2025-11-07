Le fabricant de VE Rivian offre à son directeur général un package salarial à la Musk d'une valeur maximale de 4,6 milliards de dollars

Le nouveau plan de rémunération de Scaringe est lié aux objectifs de cours de l'action revus à la baisse

Le nouveau plan de rémunération est également lié à de nouvelles étapes en matière de bénéfices et de flux de trésorerie

Rivian affirme vouloir aligner la rémunération du directeur général sur les rendements des actionnaires

Le salaire de base de RJ Scaringe est doublé et passe à 2 millions de dollars

(Ajout d'un commentaire d'expert en rémunération, détails dans les paragraphes 2 à 6) par Abhirup Roy, Akash Sriram et Ross Kerber

Le fabricant de véhicules électriques Rivian RIVN.O a déclaré vendredi qu'il offrait à son directeur général un plan de rémunération d'une valeur de 4,6 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, un accord similaire au paquet record de Tesla TSLA.O pour le directeur général Elon Musk, et lié à de nouveaux objectifs de bénéfices et à des objectifs de cours de l'action revus à la baisse.

La décision du conseil d'administration de Rivian montre que le plan de Tesla pour Musk pourrait devenir un modèle pour les entreprises qui souhaitent croître rapidement. La rémunération du directeur général de Rivian , RJ Scaringe, pourrait être l'une des plus élevées de l'histoire, en fonction des objectifs de performance atteints.

Lenouveau plan de rémunération souligne également la volonté de Rivian de conserver son fondateur et de le maintenir concentré sur la croissance et la rentabilité, alors que le constructeur automobile, connu pour ses SUV R1S et ses pick-up R1T, se prépare à lancer l'année prochaine son SUV R2, plus petit et plus abordable, qui concurrencera le modèle Y, le crossover le plus vendu de Tesla.

Les actionnaires de Tesla ont approuvé jeudi un plan de rémunération record de 1 000 milliards de dollars pour le directeur général Elon Musk, basé sur une combinaison de jalons opérationnels et de valorisation sur 10 ans .

"Bien que Rivian ne soit pas un imitateur direct, les caractéristiques d'Elon Musk sont certainement similaires", a déclaré Yonat Assayag, partenaire de la société de conseil en rémunération ClearBridge Compensation Group.

L'offre montre que d'autres entreprises suivent le modèle Tesla en liant les récompenses exceptionnelles des directeurs généraux à des gains potentiels importants sur le marché, a-t-elle ajouté, précisant que certaines d'entre elles ont contacté son propre cabinet à la recherche de modèles de rémunération similaires pour les dirigeants. "Il ne s'agit pas de suivre Musk, mais de s'inspirer de son attribution."

Dans le cadre du nouveau plan, RJ Scaringe reçoit des options lui permettant d'acheter jusqu'à 36,5 millions d'actions de classe A de Rivian, soit environ 16 millions de plus que son attribution précédente, à un prix d'exercice de 15,22 dollars l'unité, a indiqué la société dans un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des opérations de bourse des États-Unis).

L'attribution ne sera acquise que si Rivian atteint des objectifs de cours de l'action revus à la baisse allant de 40 à 140 dollars par action sur 10 ans, ainsi que de nouveaux objectifs en matière de revenu d'exploitation et de flux de trésorerie au cours des sept prochaines années.

La rémunération précédente, attribuée en 2021, était liée au fait que le cours de l'action Rivian atteignait 110 dollars par action et allait jusqu'à 295 dollars. Rivian l'a annulé en indiquant qu'il était peu probable que les objectifs liés à cette attribution soient atteints.

Les actions de Rivian ont clôturé à 15,22 dollars jeudi. L'objectif de prix médian à un an pour la société est d'environ 14 dollars, selon les données compilées par LSEG.

"Les étapes rigoureuses et difficiles associées à cette attribution d'options sont structurées de manière à garantir que les options ne seront acquises que si la société apporte une valeur significative à nos actionnaires", a déclaré un porte-parole de Rivian dans un communiqué.

Si Rivian atteint tous les objectifs fixés dans le cadre du plan, il touchera jusqu'à 4,6 milliards de dollars, y compris les coûts d'exercice des options, selon les calculs de Reuters, tandis que Rivian a déclaré que les actionnaires bénéficieraient d'une valeur de 153 milliards de dollars.

Le versement potentiel de 4,6 milliards de dollars équivaut à environ un quart de la valeur de marché de Rivian, qui s'élève à 18,7 milliards de dollars, et est légèrement supérieur à son solde de trésorerie de 4,4 milliards de dollars, à la fin du mois de septembre.

Le conseil d'administration de Rivian a également doublé le salaire de base de RJ Scaringe pour le porter à 2 millions de dollars, précisant que ces changements avaient été effectués avec l'aide d'un consultant indépendant en matière de rémunération et qu'ils avaient pour but de mieux aligner les salaires sur les rendements des actionnaires.

Par ailleurs, RJ Scaringe s'est vu attribuer un million d'unités ordinaires dans Mind Robotics, une nouvelle entreprise dérivée de Rivian qui dispose d'un financement externe et développe une technologie d'intelligence artificielle industrielle, ce qui lui donne une participation économique de 10 % lorsque les bénéfices de l'entreprisedépassent un certain seuil.

RJ Scaringe sera président du conseil d'administration de Mind Robotics, et Rivian est actionnaire de la société, comme elle l'avait déclaré en début de semaine.