Le fabricant de VE Polestar rappelle plus de 27 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un problème de caméra de recul, selon la NHTSA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de véhicules électriques Polestar A4N1y.F rappelle 27 816 voitures aux États-Unis en raison d'un problème de caméra de recul, a déclaré samedi l'Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA).