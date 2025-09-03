Le fabricant de VE Polestar affiche une perte trimestrielle plus importante en raison des tarifs douaniers et de la pression sur les prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 5 à 12)

Le fabricant de véhicules électriques Polestar PSNY.O a annoncé une perte plus importante pour le deuxième trimestre mercredi, après que les tarifs douaniers américains et l'intensification de la pression sur les prix ont conduit à une charge de dépréciation de son Polestar 3.

L'imposition de droits de douane américains aux partenaires commerciaux mondiaux a durement touché l'industrie automobile, les constructeurs automobiles, dont Polestar, s'efforçant d'ajuster leurs chaînes d'approvisionnement et de déplacer leur production afin d'en atténuer l'impact.

Polestar a déclaré une perte nette de 1,03 milliard de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, contre une perte de 268 millions de dollars un an plus tôt.

La société a réduit la valeur recouvrable de la Polestar 3 à

25 millions de dollars, ce qui a entraîné une charge de dépréciation de 739 millions de dollars .

La société suédoise Volvo Cars VOLCARb.ST , qui produit la Polestar 3 dans son usine de Caroline du Sud, a également comptabilisé une dépréciation similaire de au deuxième trimestre pour ses ES90 et EX90 en raison des tarifs douaniers et des retards de lancement .

Comme beaucoup d'autres start-ups de véhicules électriques, Polestar a brûlé des quantités importantes de liquidités dans ses efforts pour atteindre l'échelle et a toujours été confrontée à des problèmes de gestion de ses liquidités et de ses niveaux d'endettement.

Au cours du premier semestre 2025, Polestar a déclaré avoir remis 177 voitures à des prêteurs à titre de garantie pour un accord financier.

Si un certain nombre de start-ups, dont Fisker, Lordstown et Arrival, ont fait faillite après avoir manqué de fonds, quelques-unes ont des bailleurs de fonds disposés à continuer à financer des opérations déficitaires.

Polestar a obtenu un investissement en capital de 200 millions de dollars de la part de son principal actionnaire PSD Investment en juin.

L'entreprise a mis en place des remises et des offres sur ses véhicules en Europe afin d'attirer des acheteurs méfiants, alors que le continent est confronté à l'incertitude due aux tensions commerciales avec les États-Unis.

Toutefois, des incitations similaires n'ont pas fonctionné aux États-Unis, où les ventes du deuxième trimestre ont chuté de 56 % , les consommateurs ayant opté pour des véhicules hybrides et à essence moins chers plutôt que pour des véhicules électriques plus coûteux.

La trésorerie de Polestar s'élevait à 719 millions de dollars à la fin du deuxième trimestre, contre 732 millions de dollars au cours des trois mois précédents.