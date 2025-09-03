 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 716,37
+0,81%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le fabricant de VE Polestar affiche une perte trimestrielle plus importante en raison des tarifs douaniers et de la pression sur les prix
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 14:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 5 à 12)

Le fabricant de véhicules électriques Polestar PSNY.O a annoncé une perte plus importante pour le deuxième trimestre mercredi, après que les tarifs douaniers américains et l'intensification de la pression sur les prix ont conduit à une charge de dépréciation de son Polestar 3.

L'imposition de droits de douane américains aux partenaires commerciaux mondiaux a durement touché l'industrie automobile, les constructeurs automobiles, dont Polestar, s'efforçant d'ajuster leurs chaînes d'approvisionnement et de déplacer leur production afin d'en atténuer l'impact.

Polestar a déclaré une perte nette de 1,03 milliard de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, contre une perte de 268 millions de dollars un an plus tôt.

La société a réduit la valeur recouvrable de la Polestar 3 à

25 millions de dollars, ce qui a entraîné une charge de dépréciation de 739 millions de dollars .

La société suédoise Volvo Cars VOLCARb.ST , qui produit la Polestar 3 dans son usine de Caroline du Sud, a également comptabilisé une dépréciation similaire de au deuxième trimestre pour ses ES90 et EX90 en raison des tarifs douaniers et des retards de lancement .

Comme beaucoup d'autres start-ups de véhicules électriques, Polestar a brûlé des quantités importantes de liquidités dans ses efforts pour atteindre l'échelle et a toujours été confrontée à des problèmes de gestion de ses liquidités et de ses niveaux d'endettement.

Au cours du premier semestre 2025, Polestar a déclaré avoir remis 177 voitures à des prêteurs à titre de garantie pour un accord financier.

Si un certain nombre de start-ups, dont Fisker, Lordstown et Arrival, ont fait faillite après avoir manqué de fonds, quelques-unes ont des bailleurs de fonds disposés à continuer à financer des opérations déficitaires.

Polestar a obtenu un investissement en capital de 200 millions de dollars de la part de son principal actionnaire PSD Investment en juin.

L'entreprise a mis en place des remises et des offres sur ses véhicules en Europe afin d'attirer des acheteurs méfiants, alors que le continent est confronté à l'incertitude due aux tensions commerciales avec les États-Unis.

Toutefois, des incitations similaires n'ont pas fonctionné aux États-Unis, où les ventes du deuxième trimestre ont chuté de 56 % , les consommateurs ayant opté pour des véhicules hybrides et à essence moins chers plutôt que pour des véhicules électriques plus coûteux.

La trésorerie de Polestar s'élevait à 719 millions de dollars à la fin du deuxième trimestre, contre 732 millions de dollars au cours des trois mois précédents.

Véhicules électriques

Valeurs associées

LUCID GROUP
1,9800 USD NASDAQ -88,79%
POLESTAR HLDG ADS-A
1,3300 USD NASDAQ 0,00%
RIVIAN AUTO RG-A
13,8700 USD NASDAQ 0,00%
TESLA
329,3600 USD NASDAQ 0,00%
VINFAST AUTO
3,3600 USD NASDAQ 0,00%
VOLKSWAGEN
101,600 EUR XETRA +1,09%
VOLVO CAR RG-B
1,769 EUR Tradegate +0,51%
VOLVO CAR RG-B
19,195 SEK LSE Intl -1,23%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank