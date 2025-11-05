Le fabricant de VE Lucid réduit ses prévisions de production pour 2025 en raison de problèmes d'approvisionnement

Lucid prévoit de produire environ 18 000 véhicules en 2025

PIF accepte d'augmenter sa facilité de crédit de 750 millions de dollars à environ 2 milliards de dollars

Lucid s'attend à un certain allègement de la compensation tarifaire de 3,75 % pour les VE fabriqués aux États-Unis

Lucid LCID.O a abaissé ses prévisions de production pour 2025 à 18 000 véhicules, a déclaré mercredi à Reuters le directeur général par intérim Marc Winterhoff, alors que le fabricant de véhicules électriques, comme nombre de ses rivaux, est confronté à une série de défis en matière d'approvisionnement et de contraintes de production.

Les actions de la société ont chuté de 3 % dans les échanges prolongés, après qu'elle a également annoncé des revenus du troisième trimestre inférieurs aux estimations des analystes et une perte plus importante que prévu, malgré un bond des livraisons déclenché par le crédit d'impôt de 7 500 dollars sur les achats de VE, désormais expiré.

Par ailleurs, Lucid a déclaré que le Fonds d'investissement public, son principal actionnaire, avait accepté d'augmenter une facilité de crédit de 750 millions de dollars à environ 2 milliards de dollars.

Cette facilité n'a pas encore été utilisée. Mais l'argent est crucial pour l'entreprise, connue pour ses berlines électriques de luxe Air, alors qu'elle accélère la production de ses SUV Gravity récemment lancés et se prépare à lancer un véhicule de taille moyenne plus abordable l'année prochaine.

Outre les droits de douane élevés imposés sur les importations de pièces automobiles, Lucid, comme certains de ses rivaux, a dû faire face à une pénurie de puces, à des approvisionnements incertains en terres rares et à un incendie survenu en septembre chez un fournisseur d'aluminium.

Cela a entraîné une augmentation plus lente que prévu de la production du SUV Gravity et, dans une certaine mesure, de l'Air. L'entreprise a résolu certaines des contraintes d'approvisionnement et a ajouté une deuxième équipe pour augmenter la production, a déclaré M. Winterhoff à Reuters le mois dernier.

En août, Lucid avait déjà revu à la baisse ses prévisions de production pour 2025, les ramenant entre 18 000 et 20 000 véhicules.

"Nous nous retrouverons dans la partie inférieure de cette fourchette", a déclaré le directeur général par intérim mercredi, citant des problèmes allant de la pénurie de puces à l'incendie. "Même si nous les résolvons, cela ne veut pas dire qu'il n'y en a plus."

Six analystes en moyenne s'attendent à ce que Lucid produise 17 320 véhicules cette année, selon Visible Alpha.

Lucid s'attend à un certain soulagement de la compensation tarifaire de 3,75 % de l'administration Trump pour les VE fabriqués aux États-Unis, a déclaré le directeur financier Taoufiq Boussaid. L'impact des tarifs douaniers devrait être de 8% à 10% sur la valeur de la marge brute en 2025, contre 21% au deuxième trimestre, a-t-il dit.

Pour le trimestre clos en septembre, Lucid a fait état d'un bond de 68 % de son chiffre d'affaires, à 336,6 millions de dollars, mais bien en deçà des attentes moyennes des analystes, qui tablaient sur 379,1 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a enregistré une perte ajustée de 2,65 dollars par action, contre une perte estimée à 2,27 dollars.