Le fabricant de Tylenol, Kenvue, manque ses prévisions de ventes dans le cadre de l'opération de 48,7 milliards de dollars de Kimberly-Clark

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Kenvue KVUE.N a manqué les estimations de Wall Street pour les ventes du troisième trimestre lundi, tout en annonçant son acquisition par Kimberly-Clark KMB.O pour environ 48,7 milliards de dollars.

Les actions de la société de santé grand public ont augmenté d'environ 20 % dans les échanges de pré-marché à la suite de l'accord.

Kenvue a connu plusieurs difficultés depuis sa scission de Johnson & Johnson JNJ.N en 2023, et a fait l'objet d'un examen particulièrement minutieux après les commentaires du président Donald Trump établissant un lien entre son populaire médicament contre la douleur Tylenol et l' autisme .

La semaine dernière, le secrétaire américain à la santé et aux services sociaux, Robert F. Kennedy Jr, a reconnu qu' il n'existait aucune preuve démontrant que le Tylenol causait l'autisme, mais il a réitéré son opinion selon laquelle les signes d'un lien entre les deux étaient "très suggestifs"

Les ventes américaines de Tylenol ont baissé de 11 % entre le 20 septembre et le 4 octobre, après que l'administration Trump a évoqué le lien potentiel entre le médicament et l'autisme, avait indiqué Navann Ty, analyste chez BNP Paribas, dans une note le mois dernier.

Son plus grand segment de soins personnels, qui abrite des marques telles que Benadryl et Tylenol, a vu ses ventes baisser de 3,8 %, à 1,56 milliard de dollars.

La faiblesse des activités principales de Kenvue, en particulier la santé de la peau et la beauté, a intensifié la pression des investisseurs et a conduit à l'éviction de Thibaut Mongon en tant que directeur général en juillet.

Les ventes du segment de la santé de la peau, qui comprend des marques comme Neutrogena et Aveeno, ont chuté de 3,2 % pour atteindre 1,04 milliard de dollars.

Kenvue a nommé lundi Kirk Perry comme directeur général permanent, ainsi que deux autres cadres qui ont précédemment travaillé chez Procter & Gamble PG.N et Mondelēz International

MDLZ.O .

Les ventes nettes de l'entreprise au troisième trimestre ont diminué de 3,5 % pour atteindre 3,76 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux estimations de 3,84 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, la société a déclaré un bénéfice de 28 cents par action, contre des estimations de 27 cents par action.

Le fabricant de pansements a également réitéré ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2025 , soit entre 1,00 et 1,05 dollar par action, et s'attend à ce que le chiffre d'affaires net pour 2025 soit en baisse d'un faible pourcentage à un chiffre.