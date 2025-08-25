Le fabricant de Squishmallows et Build-A-Bear concluent une trêve dans la bataille juridique des peluches

Jazwares, le fabricant de Squishmallows appartenant à Berkshire Hathaway BRKa.N , a accepté de mettre fin à une action en justice contre Build-A-Bear Workshop

BBW.N au sujet de ses contrefaçons présumées des peluches populaires, selon un document déposé au tribunal fédéral de Los Angeles.

Jazwares et Build-A-Bear ont demandé vendredi au tribunal de rejeter leur litige avec préjudice, ce qui signifie qu'il ne peut pas être déposé à nouveau. Les avocats et les porte-parole des entreprises n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires, notamment sur les conditions d'un éventuel accord.

Les Squishmallows de Jazwares, lancés en 2017, sont devenus viraux sur TikTok pendant la pandémie de COVID-19. Les ventes des jouets ont dépassé le milliard de dollars en 2021, et le Berkshire de Warren Buffett a acheté la société mère de Jazwares en 2022.

L'année dernière, Jazwares a intenté un procès à Build-A-Bear en Californie, arguant que les Skoosherz de Build-A-Bear copiaient l'aspect et la sensation des Squishmallows et risquaient de créer une confusion chez les consommateurs. Elle a demandé au tribunal un montant non précisé de dommages-intérêts.

Build-A-Bear a répondu par des demandes reconventionnelles en affirmant que les Skoosherz étaient un type de jouet "doux et semblable à un oreiller" qui était à la mode depuis des années, et que Jazwares n'avait pas de droits de marque sur le dessin de ses Squishmallows.

L'année dernière, la juge de district Josephine Staton a rejeté la demande de Build-A-Bear de rejeter l'action en justice, estimant que les Skoosherz étaient suffisamment similaires aux Squishmallows pour que l'affaire soit poursuivie.