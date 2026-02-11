Le fabricant de sous-marins TKMS atteint un carnet de commandes record de 22 milliards de dollars et revoit à la hausse ses perspectives de ventes

L'entreprise s'attend désormais à une croissance de son chiffre d'affaires pouvant atteindre 5 % en 2026

Le bénéfice d'exploitation du premier trimestre est stable à 26 millions d'euros

TKMS a été détaché de Thyssenkrupp pour profiter de l'essor du secteur de la défense

(Ajout du contexte au paragraphe 3, détails sur les résultats au paragraphe 7) par Christoph Steitz et Tom Käckenhoff

Le fabricant allemand de sous-marins TKMS TKMS.DE a fait état d'un carnet de commandes de 22 milliards de dollars - un nouveau record - et a relevé ses perspectives de ventes pour 2026 mercredi, citant une augmentation de la demande de navires de guerre à une époque de tensions géopolitiques croissantes.

Comme beaucoup de ses pairs, TKMS a profité d'une hausse de la demande des investisseurs pour les actions des entreprises de défense, déclenchée par la guerre en Ukraine ainsi que par la pression des États-Unis sur l'Europe pour qu'elle renforce ses capacités militaires.

Cet élan était l'une des principales motivations de l'ancienne société mère Thyssenkrupp TKAG.DE pour se séparer de TKMS l'année dernière, ce qui lui a permis d'être plus compétitive dans les appels d'offres mondiaux de plusieurs milliards d'euros pour des sous-marins, en particulier en Inde et au Canada .

"Compte tenu de l'évolution géopolitique actuelle, nos clients continuent de manifester une forte demande de capacités maritimes avancées", a déclaré Oliver Burkhard, directeur général de l'entreprise.

"En tant que seul fournisseur de systèmes maritimes entièrement intégrés en Europe, nous sommes idéalement positionnés pour répondre aux besoins dans toutes les dimensions de notre industrie."

Les ventes devraient désormais augmenter de 2 % à 5 % en 2026, alors que la fourchette précédente était de moins 1 % à 2 %. Ce chiffre est à comparer à la prévision moyenne de 2,9 % d'un sondage réalisé par le LSEG auprès de banques et de sociétés de courtage.

Le chiffre d'affaires du trimestre d'octobre à décembre - le premier de l'année fiscale - a baissé de 1% à 545 millions d'euros (649 millions de dollars), tandis que le bénéfice d'exploitation ajusté a peu changé à 26 millions d'euros, a déclaré le groupe, qui a confirmé qu'il visait toujours une marge d'exploitation de plus de 6% cette année. (1 dollar = 0,8393 euro)