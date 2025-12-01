Le fabricant de Sharpie Newell Brands va supprimer 900 emplois et enregistrer jusqu'à 90 millions de dollars de charges

Newell Brands NWL.O va supprimer 900 emplois, soit 3,8 % de sa main-d'œuvre mondiale, et engager jusqu'à 90 millions de dollars de frais de restructuration, a déclaré lundi le fabricant de Sharpie.

La société fermera également une vingtaine de magasins Yankee Candle aux États-Unis et au Canada, représentant collectivement environ 1 % des ventes de bougies parfumées de la marque, d'ici janvier de l'année prochaine.

Les entreprises de biens de consommation telles que Newell ont dû faire face à des coûts liés aux tarifs douaniers ainsi qu'à une faible demande des consommateurs en raison de l'inflation et des incertitudes économiques.

Newell s'attend à enregistrer une charge avant impôts d'environ 75 à 90 millions de dollars dans le cadre de la restructuration; les charges devraient être comptabilisées à la fin de l'année 2026.

L'entreprise a déclaré que les dernières suppressions d'emplois concernaient environ 10 % de ses employés professionnels et administratifs au niveau mondial. Au 31 décembre 2024, Newell employait au total environ 23 700 personnes dans le monde.

L'effort de restructuration devrait permettre de réaliser des économies de coûts annualisées de l'ordre de 110 à 130 millions de dollars, a déclaré l'entreprise.

L'entreprise s'attend maintenant à ce que le déclin des ventes nettes du quatrième trimestre se situe dans le haut de la fourchette de ses prévisions antérieures de 1 % à 4 %, car les ventes en Amérique latine s'améliorent à un rythme plus lent que prévu.

En octobre , l'entreprise a prévu une baisse des ventes annuelles plus importante que prévu et a réduit ses prévisions de bénéfices, citant l'impact des coûts tarifaires et de la faiblesse de la demande.

Newell est en plein redressement depuis deux ans, alors qu'elle s'efforce de relancer ses ventes. Ses actions ont baissé de 63 % cette année.