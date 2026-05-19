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Le fabricant de semi-conducteurs Onto Innovation recule après avoir lancé une émission d'obligations convertibles d'une valeur de 1,3 milliard de dollars
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 13:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 mai - ** Les actions de la société d'équipements et de tests pour semi-conducteurs Onto Innovation ONTO.N ont reculé de 1,4 % avant l'ouverture de la bourse, à 251,01 dollars, après avoir levé plus de capitaux que prévu ** ONTO, basée à Wilmington, dans le Massachusetts, a annoncé lundi soir le prix d'une émission privée de 1,3 milliard de dollars d'obligations convertibles à 0 % échéant en 2031

** Le prix de conversion initial de 381,80 $ représente une prime de 50 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action, à 254,53 $ ** L'action ONTO a clôturé en baisse de 6,3 % lundi après l'annonce par la société d'une émission de 1,1 milliard de dollars ** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer l'acquisition annoncée de 27 % des actions du fournisseur japonais de technologies de rayons X Rigaku

268A.T pour environ 710 millions de dollars auprès d'Atom Investment, une filiale du groupe Carlyle CG.O

** Elle prévoit également d'utiliser environ 71 millions de dollars pour financer des opérations de capped call, et environ 205 millions de dollars pour racheter 0,8 million de ses propres actions afin de faciliter les opérations de couverture des investisseurs dans les obligations convertibles

** Depuis le début de l'année, l'action ONTO a progressé de 61 %. Le titre a atteint un record intrajournalier de 316 dollars le 24 avril

** 7 analystes sur 8 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », 1 « conserver »; objectif de cours médian de 350 dollars, selon les données de LSEG

Fusions / Acquisitions
Semi-conducteurs

Valeurs associées

ONTO INNOVATION
254,500 USD NYSE -6,30%
THE CARLYLE GRP
46,6000 USD NASDAQ -2,96%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 19/05/2026 à 13:00:39.

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