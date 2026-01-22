Le fabricant de sauce Cholula McCormick prévoit un bénéfice annuel faible en raison des tarifs douaniers et de la hausse des coûts des intrants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le directeur général cite l'impact de l'inflation, des coûts des matières premières et du macro-environnement

*

McCormick prévoit un impact de coûts supplémentaires de 50 millions de dollars pour 2026

*

Le bénéfice trimestriel est inférieur aux estimations, mais le chiffre d'affaires est conforme aux prévisions

(Ajout du commentaire du directeur général dans les paragraphes 4-5, détails dans les paragraphes 5-6, mise à jour des actions) par Sanskriti Shekhar

McCormick MKC.N a prévu jeudi un bénéfice faible pour l'exercice 2026, la hausse des coûts due aux tarifs douaniers et aux matières premières réduisant les marges, le fabricant de sauces piquantes s'attendant également à un impact de coûts supplémentaires pour l'année.

Les actions de la société, qui n'a pas non plus atteint les estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre, étaient en baisse d'environ 5 % dans les premiers échanges.

La politique commerciale incertaine de l'administration Trump a entraîné une hausse des prix des matières premières. Dans le même temps, les investissements de l'entreprise dans les installations de production et le marketing de la marque ont exercé une pression sur ses marges.

"L'inflation, la volatilité des coûts des matières premières et le macroenvironnement ont créé des coûts supplémentaires qui ont eu un impact sur notre marge", a déclaré le directeur général Brendan Foley lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

"Environ 50 % des droits de douane supplémentaires appliqués aux produits McCormick sont toujours en vigueur et nous continuons à faire face aux pressions inflationnistes qui en découlent."

L'entreprise s'attend à un impact de coûts supplémentaires d'environ 50 millions de dollars dû aux tarifs douaniers pour l'exercice 2026. Elle a déclaré qu'elle importait certaines épices, comme le poivre, ainsi que des herbes aromatiques, en 2024.

Les consommateurs soucieux de leur budget recherchent des options moins chères pour les produits essentiels de la vie quotidienne, ce qui pose un problème à McCormick, qui a pris des mesures en matière de prix pour compenser l'inflation.

L'acquisition d'une participation majoritaire dans McCormick de Mexico, dans le cadre de l'expansion de la marque de sauce piquante Cholula, a élargi la portée mondiale de l'entreprise tout en augmentant son exposition aux risques tarifaires.

McCormick prévoit un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 3,05 et 3,13 dollars, contre 3,22 dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

La société basée à Hunt Valley, dans le Maryland, a déclaré un bénéfice ajusté de 86 cents par action pour le trimestre clos le 30 novembre, contre des estimations de 88 cents par action.

Les volumes trimestriels dans le segment des produits de consommation de McCormick, l'un des principaux contributeurs au chiffre d'affaires, ont augmenté de 1 % par rapport à l'année précédente, bien que les prix aient augmenté de 2 %.

La société a également signalé une baisse de la marge brute ajustée de 120 points de base.

Les ventes nettes ont augmenté de 3 % pour atteindre 1,85 milliard de dollars, mais ont été conformes aux attentes.

Pour l'ensemble de l'année 2026, McCormick prévoit une croissance des ventes de 12 % à 16 % à taux de change constant, contre une hausse de 7,5 % estimée par les analystes.