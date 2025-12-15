Le fabricant de Roomba, iRobot, dépose son bilan et est racheté par son fabricant

iRobot se place sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites dans le Delaware

L'entreprise est confrontée à des concurrents moins chers et aux tarifs douaniers américains

iRobot va être racheté par le fabricant primaire Picea Robotics

iRobot IRBT.O , le fabricant de l'aspirateur Roomba , s'est placé dimanche sous la protection de la loi sur les faillites , déclarant qu'il deviendrait privé après avoir été racheté par Picea Robotics, son principal fabricant.

L'entreprise, qui a fait part de ses inquiétudes quant à sa survie en mars, s'est placée sous la protection du chapitre 11 devant le tribunal des faillites du Delaware , alors qu'elle est confrontée à une concurrence accrue de la part de ses rivaux moins chers et à de nouveaux droits de douane imposés par les États-Unis.

iRobot a généré un chiffre d'affaires total d'environ 682 millions de dollars en 2024, mais ses bénéfices ont été érodés par la concurrence de rivaux chinois tels qu'Ecovacs Robotics. iRobot reste dominant sur des marchés clés tels que les États-Unis et le Japon, mais la concurrence l'a contraint à baisser ses prix et à réaliser des investissements substantiels dans des mises à niveau technologiques, selon les documents déposés auprès du tribunal des faillites.

Les nouveaux droits de douane américains ont également porté préjudice à l'entreprise, en particulier une taxe de 46 % sur les importations en provenance du Viêt Nam, où iRobot fabrique des aspirateurs pour le marché américain. Les droits de douane ont augmenté les coûts de l'entreprise de 23 millions de dollars en 2025, tout en rendant plus difficile la planification de l'avenir, selon les documents déposés au tribunal par iRobot.

L'entreprise, qui a fait l'objet d'une offre de rachat avortée de 1,4 milliard de dollars par Amazon.com

AMZN.O , est endettée à hauteur de 190 millions de dollars .

Cette dette provient d'un prêt de 2023 qu'iRobot a utilisé pour refinancer ses opérations alors qu'une enquête européenne sur la concurrence bloquait l'accord avec Amazon.

Après l'échec de l'accord avec Amazon et le retard pris par iRobot dans ses paiements à Picea, le fabricant chinois a racheté la dette d'iRobot auprès d'un groupe de fonds d'investissement géré par le groupe Carlyle, selon des documents judiciaires.

Selon le plan de faillite d'iRobot, Picea prendra 100 % du capital de la société et annulera les 190 millions de dollars restants sur le prêt de 2023, ainsi qu'une dette supplémentaire de 74 millions de dollars qu'iRobot doit à Picea dans le cadre de l'accord de fabrication conclu entre les deux sociétés.

Les autres créanciers et fournisseurs seront intégralement payés, selon les documents déposés par iRobot auprès du tribunal des faillites.

iRobot a déclaré que la faillite ne devrait pas perturber la fonctionnalité de ses applications, ses programmes clients, ses partenaires mondiaux, ses relations avec la chaîne d'approvisionnement ou le soutien de ses produits.

L'entreprise déficitaire était évaluée à 3,56 milliards de dollars en 2021, grâce à une demande alimentée par une pandémie, mais elle vaut aujourd'hui environ 140 millions de dollars, selon des données compilées par LSEG.

iRobot a été fondée en 1990 par trois roboticiens du Massachusetts Institute of Technology. Elle s'est d'abord concentrée sur la défense et les travaux spatiaux avant de lancer l'aspirateur robotisé Roomba en 2002.

Le Roomba a connu un succès immédiat et détient environ 42 % des parts du marché américain et 65 % des parts du marché japonais des aspirateurs robotisés, selon la société.

iRobot a son siège à Bedford, dans le Massachusetts, et emploie 274 personnes, selon les documents du tribunal.