Le fabricant de puces Onsemi manque ses prévisions de chiffre d'affaires trimestrielles, les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de puces Onsemi ON.O n'a pas atteint les estimations de Wall Street pour le chiffre d'affaires du quatrième trimestre lundi, avec ses segments d'activité ayant reculé de jusqu'à 17 %, pénalisés par une surabondance persistante de stocks.

Les actions de la société basée à Phoenix, en Arizona, ont chuté de près de 6 % dans les échanges prolongés.

Onsemi est aux prises avec une surabondance de stocks, car ses clients écoulent les stocks de puces excédentaires commandés pendant la crise de la chaîne d'approvisionnement.

Les analystes s'attendent à ce que l'activité de puces en carbure de silicium d'Onsemi continue à faire face à des défis, dans un contexte de concurrence accrue de la part des entreprises chinoises et alors que les ventes de véhicules électriques ont progressé plus lentement que prévu.

Les récentes réductions des crédits d'impôt pour les énergies propres aux États-Unis pourraient également ralentir l'adoption par les clients à court terme.

Onsemi a déclaré un chiffre d'affaires de 1,53 milliard de dollars, en baisse de 11 %, pour le trimestre clos le 31 décembre, manquant les estimations de 1,54 milliard de dollars selon les données compilées par LSEG.

Le groupe Power Solutions, qui fournit des semi-conducteurs de puissance à haute performance et qui est le plus grand contributeur au chiffre d'affaires d'Onsemi, a affiché un chiffre d'affaires de 724,2 millions de dollars au quatrième trimestre, en baisse de 11 % par rapport à l'année précédente.

Le groupe de détection intelligente a baissé de 17 % pour atteindre 249,6 millions de dollars au cours du trimestre, tandis que le segment analogique et à signaux mixtes d'Onsemi a enregistré une baisse de 9 % de son chiffre d'affaires pour atteindre 556,3 millions de dollars.

Sur une base ajustée, la société a gagné 64 cents par action, contre des estimations de 62 cents.

Onsemi s'attend à ce que le chiffre d'affaires du premier trimestre se situe entre 1,44 milliard et 1,54 milliard de dollars, le point médian étant inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 1,51 milliard de dollars.