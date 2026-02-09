 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le fabricant de puces Onsemi manque ses prévisions de chiffre d'affaires trimestrielles, les actions chutent
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 22:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de puces Onsemi ON.O n'a pas atteint les estimations de Wall Street pour le chiffre d'affaires du quatrième trimestre lundi, avec ses segments d'activité ayant reculé de jusqu'à 17 %, pénalisés par une surabondance persistante de stocks.

Les actions de la société basée à Phoenix, en Arizona, ont chuté de près de 6 % dans les échanges prolongés.

Onsemi est aux prises avec une surabondance de stocks, car ses clients écoulent les stocks de puces excédentaires commandés pendant la crise de la chaîne d'approvisionnement.

Les analystes s'attendent à ce que l'activité de puces en carbure de silicium d'Onsemi continue à faire face à des défis, dans un contexte de concurrence accrue de la part des entreprises chinoises et alors que les ventes de véhicules électriques ont progressé plus lentement que prévu.

Les récentes réductions des crédits d'impôt pour les énergies propres aux États-Unis pourraient également ralentir l'adoption par les clients à court terme.

Onsemi a déclaré un chiffre d'affaires de 1,53 milliard de dollars, en baisse de 11 %, pour le trimestre clos le 31 décembre, manquant les estimations de 1,54 milliard de dollars selon les données compilées par LSEG.

Le groupe Power Solutions, qui fournit des semi-conducteurs de puissance à haute performance et qui est le plus grand contributeur au chiffre d'affaires d'Onsemi, a affiché un chiffre d'affaires de 724,2 millions de dollars au quatrième trimestre, en baisse de 11 % par rapport à l'année précédente.

Le groupe de détection intelligente a baissé de 17 % pour atteindre 249,6 millions de dollars au cours du trimestre, tandis que le segment analogique et à signaux mixtes d'Onsemi a enregistré une baisse de 9 % de son chiffre d'affaires pour atteindre 556,3 millions de dollars.

Sur une base ajustée, la société a gagné 64 cents par action, contre des estimations de 62 cents.

Onsemi s'attend à ce que le chiffre d'affaires du premier trimestre se situe entre 1,44 milliard et 1,54 milliard de dollars, le point médian étant inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 1,51 milliard de dollars.

Valeurs associées

ON SEMICONDUCTOR
65,1000 USD NASDAQ -0,15%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry brillants en danse rythmique aux Jeux de Milan Cortina, le 9 février 2026 ( AFP / Gabriel BOUYS )
    JO: Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry dans le bon tempo
    information fournie par AFP 09.02.2026 23:58 

    Les patineurs français Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry ont créé une petite surprise lundi en remportant la danse rythmique, juste devant les Américains Madison Chock et Evan Bates, et confortent ainsi leurs chances de titre aux Jeux olympiques de ... Lire la suite

  • Les Français Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron lors des Jeux olympiques d'hiver 2026 à Milan, le 6 février 2026 ( AFP / WANG Zhao )
    JO: Cizeron et Fournier Beaudry peuvent rêver d'or
    information fournie par AFP 09.02.2026 23:27 

    Quatre ans après l'or décroché à Pékin, Guillaume Cizeron peut rêver à un deuxième titre olympique en danse sur glace, avec sa nouvelle partenaire, Laurence Fournier Beaudry, puisqu'ils occupent la première place à l'issue de la rythmique, lundi aux JO de Milan ... Lire la suite

  • L'opposant Juan Pablo Guanipa s'adresse aux médias après sa libération de prison, le 8 février 2026 à Caracas, au Venezuela ( AFP / Pedro MATTEY )
    Venezuela : un dirigeant de l'opposition arrêté peu après sa libération
    information fournie par AFP 09.02.2026 23:16 

    Juan Pablo Guanipa, un dirigeant de l'opposition vénézuélienne et proche de la lauréate du prix Nobel de la paix Maria Corina Machado, a été arrêté lundi, quelques heures après sa sortie de prison, suscitant chez ses soutiens plusieurs appels à une "preuve de vie". ... Lire la suite

  • L'ex-magnat prodémocratie Jimmy Lai, le 16 juin 2020 à Hong Kong ( AFP / Anthony WALLACE )
    Hong Kong : le magnat de la presse pro-démocratie Jimmy Lai condamné à 20 ans de prison
    information fournie par AFP 09.02.2026 23:01 

    Un tribunal de Hong Kong a condamné lundi à 20 ans de prison l'ex-magnat des médias prodémocratie Jimmy Lai pour collusion avec l'étranger et publication séditieuse, un jugement qui pour les défenseurs des droits humains sonne le glas des libertés dans ce territoire. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank