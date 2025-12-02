Le fabricant de puces Marvell prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Marvell Technology MRVL.O prévoit mardi un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, signalant une forte demande pour ses puces d'intelligence artificielle personnalisées de la part des grands clients de l'informatique dématérialisée.

La société a prévu un chiffre d'affaires d'environ 2,20 milliards de dollars, plus ou moins 5%, pour le trimestre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 2,18 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.