 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 303,45
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le fabricant de puces Marvell prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le quatrième trimestre
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 22:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Marvell Technology MRVL.O prévoit mardi un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, signalant une forte demande pour ses puces d'intelligence artificielle personnalisées de la part des grands clients de l'informatique dématérialisée.

La société a prévu un chiffre d'affaires d'environ 2,20 milliards de dollars, plus ou moins 5%, pour le trimestre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 2,18 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

MARVELL TECH
92,8900 USD NASDAQ +1,96%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank