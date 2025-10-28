Le fabricant de puces GlobalFoundries agrandit son site allemand grâce à un investissement de 1,1 milliard d'euros

Le fabricant américain de puces GlobalFoundries GFS.O a déclaré mardi qu'il allait investir 1,1 milliard d'euros (1,28 milliard de dollars) pour développer les capacités de fabrication de son site allemand, alors qu'il cherche à augmenter sa production.

L'investissement sur le site de Dresde permettra d'augmenter la capacité de production pour dépasser un million de plaquettes par an d'ici à la fin 2028, a indiqué le fabricant de puces dans un communiqué.

"Dans le cadre du projet, l'installation sera mise à niveau pour offrir des processus européens de bout en bout et des flux de données pour les exigences critiques de sécurité des semi-conducteurs", a déclaré GlobalFoundries. Le chancelier allemand Friedrich Merz a salué le projet comme un investissement important pour l'avenir de l'Europe, alors que les tensions géopolitiques ont un impact sur le marché des semi-conducteurs.

"Nous assistons à un changement tectonique des centres de pouvoir politiques et économiques dans le monde", a-t-il déclaré, ajoutant que l'Allemagne voulait être un acteur clé de la microélectronique afin de garantir la prospérité et la sécurité du pays.

Le projet d'expansion, baptisé SPRINT, devrait être soutenu par le gouvernement fédéral allemand et l'État de Saxe dans le cadre de la loi sur les puces électroniques européennes.

L'Union européenne devrait approuver l'ensemble du programme dans le courant de l'année, a ajouté GlobalFoundries.

Le gouvernement allemand devrait soutenir l'expansion du site de production à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros, comme l'a rapporté Handelsblatt en juin.

Le fabricant de puces a investi plus de 10 milliards d'euros sur le site de Dresde depuis 2009.

(1 dollar = 0,8575 euro)