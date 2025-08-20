 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le fabricant de puces Analog Devices progresse grâce à des perspectives optimistes pour le quatrième trimestre et à des résultats supérieurs à ceux du troisième trimestre
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 15:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

20 août - ** Les actions du fabricant de puces Analog Devices

ADI.O augmentent de 2,3 % à 235,83 $ ** ** ADI prévoit un bénéfice par action ajusté de 2,22 $ pour le quatrième trimestre, (±10 cents), et un chiffre d'affaires de 3 milliards de dollars (±100 millions de dollars), dépassant les estimations de Wall Street de 2,03 $ et 2,82 milliards de dollars, respectivement, selon les données de LSEG

** La société dépasse également les attentes des analystes pour le chiffre d'affaires et le bénéfice ajusté du troisième trimestre

** "Nous avons clôturé le troisième trimestre avec une croissance continue du carnet de commandes et des tendances saines en matière de réservations, notamment sur le marché final industriel" - Directrice financière Richard Puccio

** 25 des 36 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 11 à "conserver"; leur prévision médiane est de 263,50 $ ** En incluant le mouvement de la session, l'action a augmenté de11,4% depuis le début de l'année, comparé à une augmentation de12,7% de l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX .

