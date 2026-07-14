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Le fabricant de puces Analog Devices en hausse ; KeyBanc relève son objectif de cours
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 14:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 juillet - ** L'action du fabricant de puces Analog Devices

ADI.O progresse de 3,2% à 398,60 dollars en pré-ouverture

** KeyBanc relève son objectif de cours de 500 à 525 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse de 35% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage indique que les commandes et la demande au deuxième trimestre 2026 dépassent les attentes, portées par les marchés des centres de données et de l’industrie

** Il précise queles délais de livraison, c'est-à-dire le temps d'attente entre la passation d'une commande et la réception du produit, sont passés de 12 à 16 semaines à environ 24 semaines, certains produits ADI pouvant même nécessiter jusqu'à 6 mois

** “L’offre reste de plus en plus tendue, la demande liée à l’IA entrant en concurrence avec la capacité analogique non liée à l’IA, ce qui entraîne une hausse continue des prix”, explique KeyBanc

** 29 des 34 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou mieux, et 5 la recommandation “conserver”; leur objectif de cours médian est de 450 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 42,3% depuis le début de l’année

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