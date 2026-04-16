Le fabricant de produits aérauliques Madison Air valorisé à 15,7 milliards de dollars après la hausse de ses actions pour ses débuts au NYSE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails au paragraphe 3, commentaires d'analystes aux paragraphes 4-5) par Prakhar Srivastava et Pragyan Kalita

Madison Air Solutions MAIR.N a obtenu une valorisation de 15,65 milliards de dollars après que ses actions aient bondi de 18,5 % lors de leurs débuts jeudi, signalant une solide demande des investisseurs pour les entreprises liées à la croissance des centres de données induite par l'intelligence artificielle (IA).

Les actions de la société de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC) ont ouvert à 32 dollars, au-dessus du prix d'offre de 27 dollars. La société basée à Chicago, dans l'Illinois, a levé 2,23 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis mercredi, après avoir vendu 82,7 millions d'actions dans le haut de la fourchette de 25 à 27 dollars qu'elle s'était fixée.

Ce démarrage en fanfare intervient à un moment où le marché américain des introductions en bourse reste inégal, frappé par la liquidation du secteur technologique, les tensions sur le crédit privé et le conflit en cours au Moyen-Orient, même si la demande persiste pour les entreprises liées à l'infrastructure de l'intelligence artificielle.

"L'accueil réservé à Madison Air suggère que les investisseurs sont toujours prêts à regarder vers l'avenir et à payer une prime", a déclaré Kat Liu, vice-présidente d'IPOX.

Elle a ajouté que la cotation, la plus grande introduction en bourse américaine depuis le début de l'année, a été fixée à un prix élevé et a été largement sursouscrite, ce qui indique que l'appétit des investisseurs est clairement de retour, en particulier pour les entreprises génératrices de liquidités.

L'offre de Madison Air est également la plus importante cotation dans le secteur industriel depuis que United Parcel Service UPS.N a levé 5,5 milliards de dollars en 1999, selon Renaissance Capital, un fournisseur de recherches sur les introductions en bourse et les ETF.

Fondée en 2017 grâce à une série d'acquisitions, la société fournit des solutions de qualité de l'air pour les clients résidentiels et commerciaux dans divers secteurs, notamment les centres de données, la fabrication de pointe, l'éducation et les soins de santé.

Les fabricants d'équipements de chauffage et de refroidissement ont bénéficié d'une poussée dans les centres de données, car la croissance rapide de l'IA et de l'informatique en nuage stimule la demande de systèmes de refroidissement avancés pour gérer la chaleur des serveurs à forte consommation d'énergie.

Madison Air a généré environ 66 % de son chiffre d'affaires dans son segment commercial l'année dernière, le reste provenant des clients résidentiels. Ses marques comprennent notamment Nortek Air Solutions et Nortek Data Center Cooling.