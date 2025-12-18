 Aller au contenu principal
Le fabricant de pilules contre l'obésité Structure progresse après que la pilule de Lilly a fait l'objet de données d'essai prometteuses
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 16:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 décembre - ** Les actions de Structure Therapeutics

GPCR.O ont augmenté d'environ 3 % à 61,80 $

** Les données d'essai d'Eli Lilly LLY.N montrent que sa pilule orale , l'orforglipron, a aidé les patients à maintenir leur perte de poids après avoir abandonné les médicaments GLP-1 injectables

** J.P. Morgan estime que les données de Lilly "constituent une bonne référence" pour la pilule orale de GPCR, l'aleniglipron, dont les données d'essai sont attendues pour le second semestre 2026

** Les actions de GPCR avaient doublé le 8 décembre après que les données de l'essai d'aleni aient montré une perte de poids allant jusqu'à 11,3 % après 36 semaines de traitement

** L'action a maintenant augmenté d'environ 126% depuis le début de l'année, après une chute de 33,5% en 2024

** JPM pense que l'orforglipron et l'aleniglipron pourraient être des options efficaces pour les patients qui souhaitent abandonner les produits injectables à long terme

