Le fabricant de piles Varta va supprimer 350 emplois après avoir perdu un client important

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Le fabricant allemand de piles Varta va supprimer 350 emplois et mettre fin à la production de piles boutons dans la ville de Nördlingen, dans le sud du pays, après avoir perdu son principal client, a déclaré mardi un porte-parole.

* Cette décision touche environ 350 emplois à Nördlingen et au siège de l'entreprise, situé à Ellwangen, non loin de là.

* Le contrat avec ce client, dont le nom n'a pas été divulgué, expire à la fin du mois d'octobre.

* L'usine Varta de Nördlingen produit presque exclusivement des piles boutons rechargeables CoinPower destinées aux AirPods d'Apple. À l'avenir, celles-ci seront fournies par un fournisseur chinois, a indiqué une source.