Le fabricant de pièces aérospatiales Doncasters lève 919,3 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles tout au long du texte)

Doncasters a annoncé mercredi avoir levé 919,3 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis. Le fabricant de pièces aérospatiales, vieux de près de 250 ans, s'apprête ainsi à faire son entrée à la Bourse de New York après avoir redressé sa situation.

La société, basée à Derby, au Royaume-Uni, a vendu 27,9 millions d'actions lors de cette introduction en bourse au prix de 33 dollars chacune, soit un prix supérieur à la fourchette initialement annoncée, comprise entre 28 et 32 dollars par action.

Cette introduction en bourse intervient plus de six ans après la restructuration de la dette de Doncasters, lorsque les créanciers ont pris le contrôle de la société, auparavant détenue par la société de rachat Dubai International Capital, aujourd’hui disparue.

Elle marque également une étape clé dans le redressement de Doncasters, la société ayant investi plus de 170 millions de dollars depuis 2020 pour moderniser ses installations et augmenter sa capacité de production.

L’histoire de Doncasters a débuté en 1778 à Sheffield, au Royaume-Uni, avec la fabrication de limes. Elle est depuis devenue un fournisseur mondial de premier plan de pièces aérospatiales et industrielles.

“L’héritage de Doncasters est un atout, car ses 250 ans d’histoire viennent étayer le fait que l’entreprise dispose du savoir-faire et de la fiabilité nécessaires dans un secteur exigeant. Cependant, l’histoire a ses limites”, a déclaré Lukas Muehlbauer, chercheur associé chez IPOX.

“L’élément le plus important de cette histoire est le redressement opéré depuis le changement de propriétaire en 2020, avec un chiffre d’affaires qui a plus que doublé.”

L’IMPACT DE L’IA SUR LA DEMANDE ÉNERGÉTIQUE

Doncasters, qui est en concurrence avec ‌Howmet HWM.N et ⁠Precision Castparts, fabrique une large gamme de pièces complexes – notamment des aubes et des ailettes – destinées aux moteurs aérospatiaux et aux turbines à gaz industrielles.

La demande en turbines à gaz a explosé, l’expansion rapide des centres de données poussant la demande en électricité au-delà de la capacité des infrastructures du réseau.

Cela a stimulé la demande en aubes et ailettes, qui sont régulièrement remplacées tout au long du cycle de vie d’une turbine à gaz.

“Doncasters se positionne non seulement comme une valeur liée à la défense, mais aussi comme un acteur de la demande énergétique liée à l’IA, combinant ainsi deux des thèmes d’investissement les plus populaires de ces derniers mois”, a déclaré Lukas Muehlbauer.

Jefferies et Morgan Stanley ont agi en tant que co-chefs de file. Doncasters fera son entrée à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole « DPC » jeudi.