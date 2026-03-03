 Aller au contenu principal
Le fabricant de médicaments Harrow chute après avoir annoncé des recettes annuelles inférieures aux estimations
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 11:02

3 mars - ** Les actions du fabricant de médicaments ophtalmiques Harrow HROW.O chutent de 14,9 % à 45,69 $ avant le marché

** La société a déclaré tard lundi qu'elle s'attend à ce que les revenus de 2026 se situent entre 350 millions et 365 millions de dollars, en dessous de l'estimation moyenne des analystes de 386,25 millions de dollars, selon les données compilées par le LSEG

** HROW a déclaré des revenus de 89,1 millions de dollars au quatrième trimestre, dépassant les estimations de 88,45 millions de dollars

** À la dernière clôture, l'action HROW a progressé de 9,4 % depuis le début de l'année

