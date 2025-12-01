 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 076,87
-0,56%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le fabricant de matelas Somnigroup propose de racheter Leggett & Platt dans le cadre d'une opération entièrement boursière
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 14:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de matelas Somnigroup International SGI.N a déclaré lundi qu'il avait soumis une proposition d'achat de Leggett & Platt LEG.N dans le cadre d'une transaction entièrement en actions qui évalue le fabricant de meubles et de literie à environ 1,63 milliard de dollars.

Somnigroup, qui a envoyé une lettre au conseil d'administration de la société basée à Carthage, dans le Missouri, a déclaré que les actionnaires recevraient une action ordinaire Somnigroup d'une valeur marchande de 12 dollars pour chaque action ordinaire Leggett & Platt.

Cette offre représente une prime de 17 % par rapport au dernier cours de clôture de Leggett & Platt, dont les actions étaient en hausse d'environ 14 % dans les échanges avant bourse.

Leggett & Platt a une capitalisation boursière de 1,39 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a confirmé avoir reçu la "proposition non sollicitée et non contraignante" de Somnigroup et a déclaré que son conseil d'administration examinerait l'offre avec ses conseillers financiers et juridiques indépendants.

Leggett & Platt a ajouté que Somnigroup n'avait pas pris contact avec elle au sujet de la proposition avant le 30 novembre.

Dans le cadre de l'opération, Leggett & Platt fonctionnera de manière indépendante sous l'égide de Somnigroup, et la plupart des membres de son équipe de direction seront conservés, a déclaré Somnigroup.

Leggett & Platt a été invité à répondre à la proposition avant le 22 décembre.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

LEGGETT & PLATT
10,260 USD NYSE +1,13%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank