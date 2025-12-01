Le fabricant de matelas Somnigroup propose de racheter Leggett & Platt dans le cadre d'une opération entièrement boursière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de matelas Somnigroup International SGI.N a déclaré lundi qu'il avait soumis une proposition d'achat de Leggett & Platt LEG.N dans le cadre d'une transaction entièrement en actions qui évalue le fabricant de meubles et de literie à environ 1,63 milliard de dollars.

Somnigroup, qui a envoyé une lettre au conseil d'administration de la société basée à Carthage, dans le Missouri, a déclaré que les actionnaires recevraient une action ordinaire Somnigroup d'une valeur marchande de 12 dollars pour chaque action ordinaire Leggett & Platt.

Cette offre représente une prime de 17 % par rapport au dernier cours de clôture de Leggett & Platt, dont les actions étaient en hausse d'environ 14 % dans les échanges avant bourse.

Leggett & Platt a une capitalisation boursière de 1,39 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a confirmé avoir reçu la "proposition non sollicitée et non contraignante" de Somnigroup et a déclaré que son conseil d'administration examinerait l'offre avec ses conseillers financiers et juridiques indépendants.

Leggett & Platt a ajouté que Somnigroup n'avait pas pris contact avec elle au sujet de la proposition avant le 30 novembre.

Dans le cadre de l'opération, Leggett & Platt fonctionnera de manière indépendante sous l'égide de Somnigroup, et la plupart des membres de son équipe de direction seront conservés, a déclaré Somnigroup.

Leggett & Platt a été invité à répondre à la proposition avant le 22 décembre.