Le fabricant de matelas Sleep Number progresse et annonce la nomination d'Amy O'Keefe au poste de directrice financière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 décembre - ** Les actions du fabricant de matelas Sleep Number SNBR.O ont augmenté jusqu'à 10,2 % à 6,42 $ dans les échanges matinaux

** La société annonce la nomination d'Amy O'Keefe au poste de directrice financière, en remplacement du directeur financier intérimaire Bob Ryder, à compter du 8 décembre

** L'action est prête pour une septième séance consécutive de gains

** Bob Ryder est directeur financier par intérim de SNBR depuis le 21 juillet de cette année et restera dans l'entreprise pour assurer une transition en douceur jusqu'au 12 décembre

** La société réaffirme ses prévisions annuelles de ventes nettes d'environ 1,4 milliard de dollars

** A la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 62% depuis le début de l'année