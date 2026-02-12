 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le fabricant de logiciels de paie Paycom prévoit un chiffre d'affaires faible pour 2026, les actions chutent (11 février)
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 18:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Suppression de la référence aux entreprises retardant ou réduisant leurs achats de ressources humaines dans le paragraphe 1 de l'article du 11 février; Suppression des paragraphes 2 et 3 avec la référence à l'impact sur Paycom des défis macroéconomiques et du ralentissement de l'embauche dans les petites et moyennes entreprises)

Paycom Software PAYC.N a annoncé mercredi un chiffre d'affaires annuel inférieur aux attentes de Wall Street, ce qui a fait chuter ses actions de plus de 7 % dans les échanges prolongés.

Le marché de la gestion du capital humain est devenu de plus en plus encombré, Paycom étant en concurrence avec des rivaux tels que ADP ADP.O , Paylocity PCTY.O et Workday WDAY.O pour les parts de marché.

La société d'Oklahoma City fournit des logiciels basés sur le cloud qui gèrent tout, de l'acquisition de talents à la gestion du temps en passant par la paie, sur une plateforme unique.

Paycom a prévu des revenus pour 2026 dans la fourchette de 2,18 milliards de dollars à 2,20 milliards de dollars, en dessous de l'estimation moyenne des analystes de 2,23 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

L'entreprise de traitement des salaires a déclaré un chiffre d'affaires de 544,3 millions de dollars pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre, supérieur aux estimations des analystes, qui étaient de 543 millions de dollars.

Valeurs associées

AUTOMATIC DATA P
210,2900 USD NASDAQ -3,35%
PAYCOM SOFTWARE
116,421 USD NYSE -1,99%
PAYLOCITY HOLDIN
102,9300 USD NASDAQ -4,41%
WORKDAY-A
143,4100 USD NASDAQ -0,79%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank