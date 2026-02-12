Le fabricant de logiciels de paie Paycom prévoit un chiffre d'affaires faible pour 2026, les actions chutent (11 février)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Suppression de la référence aux entreprises retardant ou réduisant leurs achats de ressources humaines dans le paragraphe 1 de l'article du 11 février; Suppression des paragraphes 2 et 3 avec la référence à l'impact sur Paycom des défis macroéconomiques et du ralentissement de l'embauche dans les petites et moyennes entreprises)

Paycom Software PAYC.N a annoncé mercredi un chiffre d'affaires annuel inférieur aux attentes de Wall Street, ce qui a fait chuter ses actions de plus de 7 % dans les échanges prolongés.

Le marché de la gestion du capital humain est devenu de plus en plus encombré, Paycom étant en concurrence avec des rivaux tels que ADP ADP.O , Paylocity PCTY.O et Workday WDAY.O pour les parts de marché.

La société d'Oklahoma City fournit des logiciels basés sur le cloud qui gèrent tout, de l'acquisition de talents à la gestion du temps en passant par la paie, sur une plateforme unique.

Paycom a prévu des revenus pour 2026 dans la fourchette de 2,18 milliards de dollars à 2,20 milliards de dollars, en dessous de l'estimation moyenne des analystes de 2,23 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

L'entreprise de traitement des salaires a déclaré un chiffre d'affaires de 544,3 millions de dollars pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre, supérieur aux estimations des analystes, qui étaient de 543 millions de dollars.