Le fabricant de logiciels de paie Paycom prévoit un chiffre d'affaires faible pour 2026, les actions chutent

Paycom Software PAYC.N a prévu un chiffre d'affaires annuel inférieur aux attentes de Wall Street mercredi, les entreprises retardant ou réduisant leurs achats de logiciels de gestion des ressources humaines et des salaires dans un contexte de restrictions budgétaires, ce qui a entraîné une baisse de plus de 7 % de ses actions dans les échanges prolongés.

Les défis macroéconomiques pourraient limiter l'acquisition de nouveaux clients par Paycom, car les entreprises font preuve d'une plus grande prudence dans leurs budgets de technologie des ressources humaines, ont déclaré les analystes.

Un ralentissement des embauches ou des suppressions d'emplois dans les petites et moyennes entreprises, qui constituent le cœur de la clientèle de Paycom, pourrait constituer un vent contraire supplémentaire.

Le marché de la gestion du capital humain est devenu de plus en plus encombré, Paycom étant en concurrence avec des rivaux tels que ADP ADP.O , Paylocity PCTY.O et Workday WDAY.O pour les parts de marché.

La société d'Oklahoma City fournit des logiciels basés sur le cloud qui gèrent tout, de l'acquisition de talents à la gestion du temps en passant par la paie, sur une plateforme unique.

Paycom a prévu un chiffre d'affaires pour 2026 dans la fourchette de 2,18 milliards de dollars à 2,20 milliards de dollars, en dessous de l'estimation moyenne des analystes de 2,23 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

L'entreprise de traitement des salaires a déclaré un chiffre d'affaires de 544,3 millions de dollars pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre, supérieur aux estimations des analystes qui étaient de 543 millions de dollars.