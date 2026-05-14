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Le fabricant de kéfir Lifeway Foods recule après une offre secondaire
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 20:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 mai - ** Les actions du fabricant de kéfir Lifeway Foods LWAY.O reculent de 3% à 26,43 $

** LWAY annonce le prix de l'offre secondaire de 3,5 millions d'actions par Danone à 19,50 $ chacune

** L'offre est proposée avec une décote de 28,4% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** BTIG a agi en tant que seul teneur de livre pour l'offre

** LWAY a accepté de racheter environ 5 millions de dollars d'actions dans le cadre de l'offre

** Danone détenait une participation de 22,6% dans LWAY avant l'offre, selon le prospectus

** Deux courtiers couvrant le titre recommandent “d'acheter”; objectif de cours médian de 34,50 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action LWAY affichait une hausse de 12,5% depuis le début de l'année

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