 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le fabricant de jouets Funko s'envole grâce à la pression exercée par les activistes en faveur d'une vente
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 16:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 février - ** Les actions de Funko Inc FNKO.O ont progressé de 26 % à 5,57 $, un plus haut de 10 mois, tôt vendredi, après que l'investisseur activiste Pleasant Lake Partners a révélé une participation d'environ 10 % et a demandé à la société d'explorer des options stratégiques, y compris une vente

** Les actions de FNKO ont enregistré leur plus forte hausse en un jour depuis mai ** La pression de l'activiste intervient alors que le fabricant de jouets, connu pour ses objets de collection de la culture pop, est confronté à une baisse de ses revenus depuis deux ans

** Jusqu'à la clôture de jeudi, les actions de FNKO avaient bondi de 30 % depuis le début de l'année, mais elles étaient encore près de 70 % en dessous de leur sommet intrajournalier de 52 semaines de 14,15 $

** Les analystes s'attendent à ce que le chiffre d'affaires de la société basée à Everett, Washington, chute de 11% au 4ème trimestre pour atteindre 260,7 millions de dollars et à ce que le bénéfice ajusté soit à l'équilibre, contre un bénéfice de 0,08 $ il y a un an, selon LSEG

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

FUNKO-A
5,6950 USD NASDAQ +28,85%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank