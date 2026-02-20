Le fabricant de jouets Funko s'envole grâce à la pression exercée par les activistes en faveur d'une vente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 février - ** Les actions de Funko Inc FNKO.O ont progressé de 26 % à 5,57 $, un plus haut de 10 mois, tôt vendredi, après que l'investisseur activiste Pleasant Lake Partners a révélé une participation d'environ 10 % et a demandé à la société d'explorer des options stratégiques, y compris une vente

** Les actions de FNKO ont enregistré leur plus forte hausse en un jour depuis mai ** La pression de l'activiste intervient alors que le fabricant de jouets, connu pour ses objets de collection de la culture pop, est confronté à une baisse de ses revenus depuis deux ans

** Jusqu'à la clôture de jeudi, les actions de FNKO avaient bondi de 30 % depuis le début de l'année, mais elles étaient encore près de 70 % en dessous de leur sommet intrajournalier de 52 semaines de 14,15 $

** Les analystes s'attendent à ce que le chiffre d'affaires de la société basée à Everett, Washington, chute de 11% au 4ème trimestre pour atteindre 260,7 millions de dollars et à ce que le bénéfice ajusté soit à l'équilibre, contre un bénéfice de 0,08 $ il y a un an, selon LSEG