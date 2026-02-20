Le fabricant de jouets Funko poussé par l'investisseur Pleasant Lake à explorer des options stratégiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualisation des actions)

Pleasant Lake Partners a révélé une participation d'environ 10% dans le fabricant de jouets Funko

FNKO.O et a déclaré que la société devrait envisager des alternatives stratégiques, y compris la possibilité d'une vente, selon un dépôt réglementaire datant de jeudi.

Les actions de Funko ont augmenté d'environ 25 % vendredi. La capitalisation boursière de la société s'élevait à environ 245 millions de dollars à la clôture de jeudi.

Le fonds spéculatif basé à New York a déclaré qu'il s'engagerait auprès du conseil d'administration et de la direction de Funko sur les moyens d'accroître la valeur actionnariale, en préconisant une exploration immédiate et approfondie des alternatives pour les acquéreurs stratégiques et financiers.

Funko n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

La société de jouets, connue pour ses objets de collection de la culture pop, notamment ses figurines en vinyle et ses bobbleheads, est confrontée à la pression de la demande de jouets, , et a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires au cours des deux dernières années. L'action s'est effondrée de près de 75 % l'année dernière.

Dans la déclaration, Fund 1, une société d'investissement qui fait office de membre gérant de Pleasant Lake, a déclaré posséder environ 5,5 millions d'actions de Funko.

Pleasant Lake a indiqué dans le dossier qu'elle était prête à participer au processus de vente et a rappelé ses antécédents en matière de transactions de rachat, notamment L'Occitane en 2024 et Tile Shop Holdings en décembre.