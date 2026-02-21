 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le fabricant de jouets évalue les prochaines étapes de la bataille sur le remboursement des droits de douane devant la Cour suprême des États-Unis
information fournie par Reuters 21/02/2026 à 00:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Timothy Aeppel et Laura Matthews

Les entreprises qui se sont couvertes en vendant aux investisseurs des demandes de remboursement de droits de douane potentiels se sont réjouies vendredi après que la Cour suprême des États-Unis a annulé les droits de douane d'urgence de grande ampleur imposés par le président Donald Trump.

Le plus dur reste à faire.

"C'est une petite victoire dans ce qui semble être un environnement continu et changeant", a déclaré Mark Mintman, directeur financier du fabricant de jouets Kids2, basé à Atlanta, qui a reçu un total de 2 millions de dollars d'un fonds spéculatif de Boston en échange de la demande de remboursement de 15 millions de dollars de droits de douane que l'entreprise a payés aux douanes américaines jusqu'en septembre de l'année dernière.

M. Mintman a indiqué que l'entreprise, qui importe 95 % de ses jouets et produits pour bébés de Chine, travaille actuellement avec son conseiller juridique afin d'évaluer les mesures à prendre pour préserver son droit à un remboursement. La décision de la Cour suprême laisse aux juridictions inférieures le soin de déterminer si et comment un remboursement sera effectué . La procédure pourrait être compliquée et coûteuse.

Entre-temps, M. Trump a déclaré vendredi qu'il chercherait d'autres moyens de percevoir les taxes , de sorte que les conséquences pour les importateurs tels que Kids2 restent floues.

Dans le cadre de ces accords, les entreprises reçoivent une fraction du remboursement potentiel sous la forme d'un paiement initial. Elles conservent cet argent maintenant que les droits de douane sont annulés. Si le gouvernement rembourse ces taxes, elles le donnent aux investisseurs extérieurs. Ces accords sont intéressants pour les entreprises, car elles garderaient l'argent même si les droits de douane avaient été maintenus, tandis que les investisseurs ne recevraient rien. M. Mintman parle d'une "action de recouvrement des coûts"

Il ne s'agit là que de la dernière péripétie en date de la capacité de Wall Street à tirer parti des flux de trésorerie. Il existe des marchés similaires pour la vente de paiements futurs issus de règlements judiciaires structurés et de rentes gagnées à la loterie. David Bowie s'est illustré en vendant ses royalties sous la forme de ce que l'on a appelé les "Bowie Bonds"

Amy Pasacreta, avocate de l'équipe de restructuration d'Orrick, a déclaré qu'il y avait une grande incertitude concernant les remboursements. "Y aura-t-il des remboursements? Et si c'est le cas, comment les importateurs peuvent-ils réclamer les remboursements? Et cela, comme l'a évoqué le président Trump cet après-midi, pourrait durer des mois, voire des années", a-t-elle déclaré.

Pasacreta a déclaré qu'elle s'attendait à ce que de nouveaux vendeurs et acheteurs entrent sur le marché maintenant, étant donné qu'il y a "une plus grande probabilité que les importateurs finissent par recevoir des remboursements" Ils s'attendent également à ce que les prix des demandes augmentent après la décision de vendredi.

"Nous avons reçu des demandes de la part de personnes cherchant à acheter des créances, et nous avons également discuté avec certains vendeurs (importateurs) qui étaient en train de parler à des gens avant la décision d'aujourd'hui, et de ce que cela signifie pour eux", a déclaré M. Pasacreta.

En effet, Jay Foreman, directeur général d'un autre fabricant de jouets, Basic Fun, qui vend des camions Tonka, des oursons et des jouets de construction K'Nex, a déclaré dans un courriel qu'il envisageait maintenant de vendre sa demande de remboursement si les "frais de remise étaient raisonnables"

M. Foreman a déclaré qu'il "pourrait prendre cet argent et le réinvestir dans notre entreprise en une seule fois, et aussi, si le tarif ne s'applique pas aux jouets, travailler avec les détaillants pour faire baisser les prix dès que possible"

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Quentin Fillon Maillet médaillé de bronze de la la mass-start lors des Jeux de Milan Cortina, le 20 février 2026 à Anterselva ( AFP / FRANCK FIFE )
    JO: Fillon Maillet, une médaille de bronze et un record
    information fournie par AFP 20.02.2026 23:48 

    Le biathlète Quentin Fillon Maillet, troisième de la mass-start vendredi, a ajouté un podium supplémentaire à son impressionnant palmarès, pour devenir l'athlète français le plus médaillé aux Jeux olympiques, été et hiver confondus, vendredi sur la neige d'Anterselva. ... Lire la suite

  • La ministre de l'Agriculture Anne Genevard à l'Assemblée nationale, le 11 février 2026 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    L’acétamipride ne figurera pas dans le projet de loi d’urgence agricole, assure la ministre
    information fournie par AFP 20.02.2026 23:42 

    "L’acétamipride ne figurera pas dans le projet de loi d’urgence agricole", a assuré vendredi la ministre de l'Agriculture Annie Genevard dans une interview au Figaro, alors que le sénateur Duplomb a déposé une nouvelle proposition de loi visant à réintroduire cet ... Lire la suite

  • Violences politiques en France : le grand basculement ?
    Violences politiques en France : le grand basculement ?
    information fournie par France 24 20.02.2026 23:30 

    Après la mort du militant nationaliste Quentin Deranque peut-on encore parler de radicalisation marginale ou bien est-ce le symptôme d’un malaise démocratique plus profond ? L'analyse d'Antoine Marie, chercheur en psychologie politique.

  • L'Assemblée nationale a adopté vendredi plusieurs articles clés de la loi sur l'aide à mourir, notamment un article définissant les critères d'éligibilité pour y accéder ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )
    Aide à mourir: les députés adoptent plusieurs articles clés
    information fournie par AFP 20.02.2026 23:00 

    L'Assemblée nationale a adopté vendredi plusieurs articles clés de la loi sur l'aide à mourir, notamment un article définissant les critères d'éligibilité pour y accéder, et un autre encadrant la procédure collégiale prévue pour instruire la demande d'un patient. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank