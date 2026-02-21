Le fabricant de jouets évalue les prochaines étapes de la bataille sur le remboursement des droits de douane devant la Cour suprême des États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Timothy Aeppel et Laura Matthews

Les entreprises qui se sont couvertes en vendant aux investisseurs des demandes de remboursement de droits de douane potentiels se sont réjouies vendredi après que la Cour suprême des États-Unis a annulé les droits de douane d'urgence de grande ampleur imposés par le président Donald Trump.

Le plus dur reste à faire.

"C'est une petite victoire dans ce qui semble être un environnement continu et changeant", a déclaré Mark Mintman, directeur financier du fabricant de jouets Kids2, basé à Atlanta, qui a reçu un total de 2 millions de dollars d'un fonds spéculatif de Boston en échange de la demande de remboursement de 15 millions de dollars de droits de douane que l'entreprise a payés aux douanes américaines jusqu'en septembre de l'année dernière.

M. Mintman a indiqué que l'entreprise, qui importe 95 % de ses jouets et produits pour bébés de Chine, travaille actuellement avec son conseiller juridique afin d'évaluer les mesures à prendre pour préserver son droit à un remboursement. La décision de la Cour suprême laisse aux juridictions inférieures le soin de déterminer si et comment un remboursement sera effectué . La procédure pourrait être compliquée et coûteuse.

Entre-temps, M. Trump a déclaré vendredi qu'il chercherait d'autres moyens de percevoir les taxes , de sorte que les conséquences pour les importateurs tels que Kids2 restent floues.

Dans le cadre de ces accords, les entreprises reçoivent une fraction du remboursement potentiel sous la forme d'un paiement initial. Elles conservent cet argent maintenant que les droits de douane sont annulés. Si le gouvernement rembourse ces taxes, elles le donnent aux investisseurs extérieurs. Ces accords sont intéressants pour les entreprises, car elles garderaient l'argent même si les droits de douane avaient été maintenus, tandis que les investisseurs ne recevraient rien. M. Mintman parle d'une "action de recouvrement des coûts"

Il ne s'agit là que de la dernière péripétie en date de la capacité de Wall Street à tirer parti des flux de trésorerie. Il existe des marchés similaires pour la vente de paiements futurs issus de règlements judiciaires structurés et de rentes gagnées à la loterie. David Bowie s'est illustré en vendant ses royalties sous la forme de ce que l'on a appelé les "Bowie Bonds"

Amy Pasacreta, avocate de l'équipe de restructuration d'Orrick, a déclaré qu'il y avait une grande incertitude concernant les remboursements. "Y aura-t-il des remboursements? Et si c'est le cas, comment les importateurs peuvent-ils réclamer les remboursements? Et cela, comme l'a évoqué le président Trump cet après-midi, pourrait durer des mois, voire des années", a-t-elle déclaré.

Pasacreta a déclaré qu'elle s'attendait à ce que de nouveaux vendeurs et acheteurs entrent sur le marché maintenant, étant donné qu'il y a "une plus grande probabilité que les importateurs finissent par recevoir des remboursements" Ils s'attendent également à ce que les prix des demandes augmentent après la décision de vendredi.

"Nous avons reçu des demandes de la part de personnes cherchant à acheter des créances, et nous avons également discuté avec certains vendeurs (importateurs) qui étaient en train de parler à des gens avant la décision d'aujourd'hui, et de ce que cela signifie pour eux", a déclaré M. Pasacreta.

En effet, Jay Foreman, directeur général d'un autre fabricant de jouets, Basic Fun, qui vend des camions Tonka, des oursons et des jouets de construction K'Nex, a déclaré dans un courriel qu'il envisageait maintenant de vendre sa demande de remboursement si les "frais de remise étaient raisonnables"

M. Foreman a déclaré qu'il "pourrait prendre cet argent et le réinvestir dans notre entreprise en une seule fois, et aussi, si le tarif ne s'applique pas aux jouets, travailler avec les détaillants pour faire baisser les prix dès que possible"