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Le fabricant de générateurs à gaz ERock vise une valorisation de 5 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 13:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation du paragraphe 1; ajout de détails et de contexte à partir du paragraphe 5)

ERock, qui fabrique des générateurs au gaz naturel pour des installations critiques, vise une valorisation pouvant atteindre 5 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, alors qu'elle cherche à tirer parti de l'enthousiasme croissant des investisseurs pour les entreprises bénéficiant de l'essor de l'IA.

La société basée à Houston, au Texas, cherche à lever jusqu'à 641,9 millions de dollars en proposant 27,9 millions d'actions à un prix compris entre 20 et 23 dollars chacune, a-t-elle indiqué lundi dans un document réglementaire.

Les entreprises liées aux infrastructures d'IA ont été au centre de l'attention sur le marché américain des introductions en bourse cette année, les investisseurs déployant des capitaux dans les “pioches et pelles” qui sous-tendent le développement de cette technologie.

Le fabricant de moteurs à gaz Innio s'apprête à entrer en bourse à New York cette semaine.

Fondée en 2006, ERock fournit des générateurs au gaz naturel à des centres de données, des services publics et des clients commerciaux et industriels dans neuf États américains, une grande partie de son chiffre d'affaires provenant de régions à forte croissance comme le Texas et la Californie.

Les centres de données ont des besoins énergétiques considérables et sont à l'origine d'une forte augmentation de la demande en électricité aux États-Unis, l'IA générative nécessitant nettement plus d'électricité que les tâches informatiques traditionnelles.

Soutenue par la société d'investissement Energy Impact Partners, ERock a mis en service son premier système d'alimentation décentralisé en 2011 et compte désormais 400 sites opérationnels.

Au 31 mars, son carnet de commandes de systèmes d'alimentation électrique s'élevait à environ 1,3 milliard de dollars, soit près de neuf fois plus qu'un an auparavant.

La société, anciennement appelée Enchanted Rock, vise à porter sa capacité de production annuelle à environ 1,2 GW d'ici fin 2026 grâce au développement de son site Hyperion à Houston.

Morgan Stanley et J.P. Morgan sont les co-chefs de file de l'opération. ERock sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole “EROC”.

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