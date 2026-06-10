Le fabricant de générateurs à gaz ERock lève 600 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

ERock a levé 600 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a annoncé mardi soir le fabricant de générateurs au gaz naturel, devenant ainsi la dernière entreprise en date à faire son entrée sur un marché très animé en matière de nouvelles cotations.

Voici quelques détails concernant cette introduction en bourse:

* La société basée à Houston, au Texas, a vendu environ 27,9 millions d'actions au prix de 21,50 dollars chacune, soit le point médian de sa fourchette indicative comprise entre 20 et 23 dollars.

* ERock rejoint une multitude d'entreprises qui ont récemment choisi la voie de l'introduction en bourse, alors que le marché américain des introductions en bourse a retrouvé son élan grâce à un regain d'optimisme des investisseurs pour les nouvelles actions.

* SpaceX , la société d'Elon Musk, entre en bourse cette semaine, tandis que les géants de l'IA Anthropic et OpenAI ont déjà déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse à New York.

* Fondée en 2006, ERock fournit des générateurs au gaz naturel à des centres de données, des services publics et des clients commerciaux et industriels dans neuf États américains. Une grande partie de son chiffre d'affaires provient de régions à forte croissance telles que le Texas et la Californie.

* La société, anciennement appelée Enchanted Rock, vise à porter sa capacité de production annuelle à environ 1,2 GW d'ici fin 2026 grâce au développement de son site Hyperion à Houston.

* Morgan Stanley et J.P. Morgan sont les co-chefs de file.

* ERock commencera à être cotée à la Bourse de New York sous le symbole "EROC" plus tard dans la journée de mercredi.