 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le fabricant de fusées Avio prévoit une baisse de son carnet de commandes, les actions chutent
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 16:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le délai d'achèvement de l'usine américaine au paragraphe 2, le commentaire de l'analyste d'Intermonte aux points 8 et 9)

12 mars - Le fabricant italien de fusées Avio AVI.MI a prévu jeudi un carnet de commandes pour 2026 compris entre 2 et 2,1 milliards d'euros (2,4 milliards de dollars), inférieur à son carnet de commandes pour 2025, et ses actions ont chuté de 16%.

Avio a également déclaré que son projet d'usine américaine de moteurs à propergol solide, qui servira des clients importants tels que les géants de l'aérospatiale et de la défense Raytheon RTX.N et Lockheed Martin LMT.N , serait prêt d'ici fin 2028, plus tard que l' objectif précédemment communiqué début 2028.

Le fabricant de fusées a déclaré que son carnet de commandes pour 2025 avait augmenté de 25,6 % pour atteindre 2,17 milliards d'euros, ce qui est conforme à la fourchette de prévisions de 2,1 à 2,2 milliards d'euros pour l'année.

* Avio s'attend à ce que son bénéfice net pour 2026 se situe dans une fourchette de 8 à 13 millions d'euros

* Le fabricant de fusées prévoit que son Ebitda 2026 sera compris entre 27 et 35 millions d'euros

* Son bénéfice net 2025 a augmenté de 81,6 % pour atteindre 11,6 millions d'euros, au-dessus de sa fourchette de prévisions de 7 millions à 10 millions d'euros

* L'Ebitda 2025 d'Avio a augmenté de 24,9 % pour atteindre 32,3 millions d'euros, en ligne avec sa fourchette de prévisions de 27 à 33 millions d'euros

* Le chiffre d'affaires de l'année a augmenté de 22,7 % pour atteindre 541,7 millions d'euros, dépassant la fourchette de prévisions de 510 à 540 millions d'euros de l'entreprise

* La société propose un dividende de 0,14846 euro par action

* Avio devrait rejoindre l'indice italien FTSE Mib .FTMIB le 23 mars

* Les investisseurs ont été déçus par les prévisions pour 2026 car ils s'attendaient à des perspectives plus solides dans le contexte des récents développements géopolitiques, a déclaré à Reuters Carlo Maritano, analyste chez Intermonte

* La baisse a également été provoquée par des prises de bénéfices après la récente hausse du titre, a ajouté M. Maritano

(1 dollar = 0,8674 euro)

Dividendes

Valeurs associées

AVIO
33,800 EUR MIL -8,77%
FTSE MIB
44 344,42 Pts FTSE Indices -0,96%
LOCKHEED MARTIN
657,780 USD NYSE +1,28%
RTX
205,210 USD NYSE -0,98%
SPACE2
13,320 EUR MIL +4,47%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de Stellantis à l'entrée de l'usine de l'entreprise à Hordain
    Stellantis discute avec des constructeurs chinois pour se renforcer en Europe selon Bloomberg
    information fournie par Reuters 12.03.2026 17:24 

    ​Stellantis envisage des accords avec des ​constructeurs automobiles ​chinois pour ⁠consolider sa ‌position en Europe, rapporte Bloomberg ​News ‌jeudi. Des dirigeants ⁠de Stellantis ont rencontré ⁠des ‌représentants de Xiaomi ⁠et ‌Xpeng ⁠pour évoquer des options ... Lire la suite

  • Le logo d'Astra Zeneca est photographié à Bruxelles
    Abivax dément les rumeurs de rachat par AstraZeneca
    information fournie par Reuters 12.03.2026 17:21 

    La société de biotechnologie ‌Abivax dément jeudi un article de La Lettre affirmant qu'elle ​a accordé à AstraZeneca un accès exclusif à des informations confidentielles jusqu'au 23 mars afin de permettre au laboratoire pharmaceutique britannique ​de formaliser ... Lire la suite

  • Le Sénégal vote une loi doublant les peines de prison réprimant l'homosexualité
    Le Sénégal vote une loi doublant les peines de prison réprimant l'homosexualité
    information fournie par AFP Video 12.03.2026 17:18 

    L'Assemblée nationale sénégalaise a voté mercredi une loi qui double les peines réprimant les relations homosexuelles, punies désormais de cinq à dix ans de prison, sur fond de vague d'homophobie et d'arrestations pour homosexualité présumée.

  • Des pompiers sur le site de frappes aériennes israéliennes nocturnes dans le quartier de Haret Hreik, dans la banlieue sud de Beyrouth, le 12 mars 2026 ( AFP / - )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 12.03.2026 17:10 

    Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, entrée jeudi dans son 13e jour: - L'Iran affirme ne pas miner le détroit d'Ormuz et laisser passer certains navires "Pas du tout. Ce n'est pas vrai", a déclaré Majid Takht-Ravanchi, interrogé sur les ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank