Le fabricant de fusées Avio prévoit une baisse de son carnet de commandes, les actions chutent

12 mars - Le fabricant italien de fusées Avio AVI.MI a prévu jeudi un carnet de commandes pour 2026 compris entre 2 et 2,1 milliards d'euros (2,4 milliards de dollars), inférieur à son carnet de commandes pour 2025, et ses actions ont chuté de 16%.

Avio a également déclaré que son projet d'usine américaine de moteurs à propergol solide, qui servira des clients importants tels que les géants de l'aérospatiale et de la défense Raytheon RTX.N et Lockheed Martin LMT.N , serait prêt d'ici fin 2028, plus tard que l' objectif précédemment communiqué début 2028.

Le fabricant de fusées a déclaré que son carnet de commandes pour 2025 avait augmenté de 25,6 % pour atteindre 2,17 milliards d'euros, ce qui est conforme à la fourchette de prévisions de 2,1 à 2,2 milliards d'euros pour l'année.

* Avio s'attend à ce que son bénéfice net pour 2026 se situe dans une fourchette de 8 à 13 millions d'euros

* Le fabricant de fusées prévoit que son Ebitda 2026 sera compris entre 27 et 35 millions d'euros

* Son bénéfice net 2025 a augmenté de 81,6 % pour atteindre 11,6 millions d'euros, au-dessus de sa fourchette de prévisions de 7 millions à 10 millions d'euros

* L'Ebitda 2025 d'Avio a augmenté de 24,9 % pour atteindre 32,3 millions d'euros, en ligne avec sa fourchette de prévisions de 27 à 33 millions d'euros

* Le chiffre d'affaires de l'année a augmenté de 22,7 % pour atteindre 541,7 millions d'euros, dépassant la fourchette de prévisions de 510 à 540 millions d'euros de l'entreprise

* La société propose un dividende de 0,14846 euro par action

* Avio devrait rejoindre l'indice italien FTSE Mib .FTMIB le 23 mars

* Les investisseurs ont été déçus par les prévisions pour 2026 car ils s'attendaient à des perspectives plus solides dans le contexte des récents développements géopolitiques, a déclaré à Reuters Carlo Maritano, analyste chez Intermonte

* La baisse a également été provoquée par des prises de bénéfices après la récente hausse du titre, a ajouté M. Maritano

(1 dollar = 0,8674 euro)