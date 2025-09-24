Le fabricant de fournitures médicales Medline envisage de déposer une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le fabricant de fournitures médicales Medline envisage de déposer une demande d'introduction en bourse aussi tôt que fin octobre, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes au courant de l'affaire.
