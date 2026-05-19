Le fabricant de fibrociment James Hardie enregistre une baisse de 8 % de son bénéfice annuel

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James Hardie Industries JHX.AX a annoncé mercredi une baisse de 8 % de son bénéfice annuel, les conditions météorologiques défavorables ayant perturbé l'activité de construction dans ses principales régions de marché, tandis que les pressions inflationnistes et les difficultés d'accès à la propriété ont continué de peser sur le secteur du logement.

La société basée à Dublin, qui figure parmi les plus grands fabricants mondiaux de fibrociment, a déclaré un bénéfice net ajusté de 595,7 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 mars, contre 644,3 millions de dollars un an plus tôt.

Ce chiffre est légèrement inférieur à l'estimation consensuelle de Visible Alpha, qui s'élevait à 597,7 millions de dollars.