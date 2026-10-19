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Le fabricant de drones Powerus s'effondre après avoir dévoilé son offre de titres et d'actions
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 19:20

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 octobre - ** L'action Powerus PUSA.O a chuté de 6,3 % lundi, à 1,93 dollar, après l'annonce d'une offre de titres et d'actions

** Le fabricant de drones aériens et maritimes à usage militaire et industriel a annoncé tôt lundi qu’il pourrait émettre jusqu’à 250 millions de dollars d’actions ordinaires et privilégiées, de titres de créance et de bons de souscription, selon un document déposé auprès de la SEC

** En outre, il a indiqué que les actionnaires vendeurs pourraient céder jusqu’à environ 7,4 millions d’actions

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de cette opération à des fins générales, notamment pour développer ses activités existantes, acquérir ou investir dans d’autres entreprises et rembourser sa dette

** Les actions de PUSA ont perdu 50 % de leur valeur depuis que la société a finalisé, le 1er octobre, sa fusion avec Aureus Greenway, un exploitant de clubs de golf soutenu par les deux fils aînés du président Trump

** Les fils de Trump, Donald Trump Jr. et Eric Trump, détiennent environ 79,6 millions d’actions PUSA par l’intermédiaire d’un fonds d’investissement appelé American Ventures, ce qui représente une participation effective de 9,9 %, selon le document déposé

** Le fabricant de composants pour drones Unusual Machines

UMAC.A , qui compte Donald Trump Jr. parmi les membres de son comité consultatif, détient environ 10,2 millions d’actions PUSA, soit une participation effective de 4,9 %

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