Le fabricant de drones AEVEX souhaite lever 336 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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Le fabricant de drones AEVEX, soutenu par des fonds d'investissement, a déclaré jeudi qu'il visait à lever jusqu'à 336 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.