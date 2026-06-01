Le fabricant de drones AEVEX s'effondre alors qu'un investisseur en capital-risque envisage de réduire sa participation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
1er juin - ** Le titre du fabricant de drones AEVEX AVEX.N a chuté de 9,2 % après la clôture, à 35,05 $, après l'annonce d'une émission d'actions suite à son introduction en Bourse en avril ** La société, soutenue par la société de capital-investissement Madison Dearborn Partners, lance une offre publique de 8 millions d'actions
** AEVEX proposera environ 5,73 millions d'actions, tandis que les actionnaires vendeurs céderont environ 2,27 millions d'actions ** La société a l'intention d'utiliser le produit net qu'elle recevra de l'opération pour racheter des actions détenues par des membres d'ATS Investment Holdings, y compris des entités contrôlées par l'actionnaire principal Madison Dearborn, conformément au prospectus
** Goldman Sachs, BofA et Jefferies sont les co-chefs de file de l'offre proposée ** AVEX, société basée à Solana Beach, en Californie, qui compte environ 114 millions d'actions en circulation, est entrée en Bourse le 17 avril après avoir vendu 16 millions d'actions lors d'une introduction en Bourse au prix de 20 dollars
** L'action AVEX a clôturé lundi en hausse de 0,4 % à 38,61 dollars
** Les 8 analystes sont optimistes, dont 3 attribuent la note "achat fort"; objectif de cours médian de 35 $, selon LSEG
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