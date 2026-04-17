Le fabricant de drones AEVEX lève 320 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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(Ajout de détails et d'éléments de contexte à partir du paragraphe 2)

Le fabricant de drones AEVEX a déclaré jeudi qu'il avait levé 320 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, après avoir fixé le prix des actions à 20 dollars l'unité.

La société basée à Solana Beach, en Californie, a vendu 16 millions d'actions dans la fourchette de prix indiquée de 18 à 21 dollars l'unité.

Les entreprises liées à la défense se démènent pour lever des fonds sur les marchés boursiers, profitant de l'appétit des investisseurs aiguisé par le conflit au Moyen-Orient et l'augmentation des dépenses de défense.

Les entreprises telles qu'AEVEX trouvent désormais un public plus réceptif parmi les investisseurs institutionnels à la recherche de couvertures contre l'instabilité mondiale.

La guerre en Ukraine a mis en évidence le rôle crucial des systèmes sans pilote, la guerre s'orientant de plus en plus vers les drones. Selon le prospectus d'AEVEX, environ 4 millions de drones ont été produits rien qu'en Ukraine en 2025.

Les actions du fabricant de pièces aérospatiales Arxis

ARXS.O ont augmenté de 36 % lors de leurs débuts sur le Nasdaq jeudi.

AEVEX fournit des services de renseignement, de surveillance et de reconnaissance aéroportés au gouvernement américain et à ses forces alliées. Le portefeuille de l'entreprise de défense comprend des systèmes sans pilote qui peuvent livrer des munitions, des charges explosives et des frappes guidées contre des cibles.

Goldman Sachs, BofA Securities et Jefferies sont les chefs de file de l'opération. AEVEX sera cotée à la bourse de New York vendredi sous le symbole "AVEX".