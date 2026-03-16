Le fabricant de drones AeroVironment achète la société d'ingénierie aérospatiale ESAero pour 200 millions de dollars

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Le fabricant de drones AeroVironment

AVAV.O a déclaré lundi qu'il avait acquis Empirical Systems Aerospace, un producteur de systèmes d'aéronefs sans pilote et de plates-formes de mobilité aérienne avancées, dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions évaluée à environ 200 millions de dollars.

ESAero sera une filiale d'AeroVironment et relèvera de son groupe de systèmes de défense et de frappe de précision, qui fabrique des drones Kamikaze, ou munitions de flânerie.

L'opération s'inscrit dans un contexte d'augmentation des dépenses de défense et d'adoption croissante des drones de précision dans le cadre des conflits mondiaux en cours, et fait suite à l'achat par AeroVironment de la société d'ingénierie spatiale et de défense BlueHalo en 2025, pour un montant de 4,1 milliards de dollars .

"Les capacités d'ESAero sont essentielles pour répondre aux demandes urgentes d'un marché des technologies de défense en pleine expansion", a déclaré Wahid Nawabi, directeur général d'AeroVironment.

Le mois dernier, deux sources ont déclaré en exclusivité à Reuters que l'armée américaine avait déployé le système d'arme laser LOCUST d'AeroVironment pour contrer les drones près de l'aéroport international d'El Paso, ce qui a entraîné une fermeture de l'espace aérien pendant sept heures.

Cet incident, ainsi qu'un autre survenu plus tard en février , au cours duquel l'armée américaine a abattu par erreur un drone gouvernemental à l'aide d'un système anti-drone à base de laser, a incité la semaine dernière un des principaux démocrates de la sous-commission de l'aviation du Sénat américain chargée du commerce à demander l'ouverture d'une enquête gouvernementale sur ces événements.