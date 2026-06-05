Le fabricant de dispositifs médicaux Nyxoah s'effondre après une vente d'actions de 95 millions de dollars, alors que la société est à la recherche d'un directeur général aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les détails du prix d'offre)

5 juin - ** Les actions cotées aux États-Unis du fabricant belge de dispositifs médicaux Nyxoah SA NYXH.O ont chuté de 48,8% à 1,48 $ et ont atteint un plus bas historique vendredi, alors que la société procède à une augmentation de capital dans le cadre d'une transition à la direction vers un directeur général basé aux États-Unis ** La société, spécialisée dans les solutions contre l'apnée obstructive du sommeil, vend environ 55,2 millions d'actions à 1,72 $, pour un produit brut de 95 millions de dollars

** Le prix de l'offre représente une décote de 40,3% par rapport au dernier cours de l'action jeudi

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour développer les activités de commercialisation de son système Genio aux États-Unis, financer la R&D et faire progresser la commercialisation du système en dehors des États-Unis, entre autres ** La société a annoncé jeudi soir que son conseil d'administration avait lancé un processus de recherche officiel pour nommer un nouveau directeur général basé aux États-Unis "qui dirigera Nyxoah depuis un marché crucial pour la croissance future de la société"

** BofA est le chef de file de l'opération, aux côtés de la Banque Degroof Petercam pour l'offre d'actions ** La société comptait environ 43,66 millions d'actions en circulation au 31 mars, selon le prospectus

** Suite à cette baisse, l'action NYXH a perdu environ 68% depuis le début de l'année