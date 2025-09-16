 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le fabricant de dispositifs médicaux Insulet nomme Flavia Pease, vétérane de l'industrie, au poste de directrice financière
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 13:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

Le fabricant de dispositifs médicaux Insulet PODD.O a déclaré mardi qu'il avait nommé Flavia Pease, vétérane de l'industrie, au poste de directrice financière et qu'il prévoyait de dépasser ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires total pour le troisième trimestre, publiées précédemment.

Mme Pease succède à Ana Maria Chadwick, à compter du 30 septembre.

Cette dernière deviendra conseillère principale afin d'assurer une transition en douceur, a indiqué l'entreprise.

Mme Pease vient de l'entreprise de recherche sous contrat Charles River Laboratories CRL.N , où elle a occupé pendant trois ans le poste de responsable des finances.

