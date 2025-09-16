L'assassin présumé de Charlie Kirk va être inculpé

Un écran de télévision affiche des photos de Tyler Robinson, le 12 septembre 2025, soupçonné d'avoir tué l'influenceur conservateur Charlie Kirk à Orem, dans l'Utah ( AFP / Patrick T. Fallon )

Tyler Robinson, l'homme de 22 ans accusé d'avoir assassiné l'influenceur ultraconservateur Charlie Kirk, doit être formellement inculpé mardi par les autorités dans l'Utah, alors que son mobile précis demeure mystérieux, près d'une semaine après ce nouvel accès de violence politique au Etats-Unis.

Sans attendre de détail sur les motivations du meurtrier présumé et alors qu'aucun complice n'est connu à ce stade, l'administration Trump a accusé la gauche d'avoir influencé son geste et annoncé son intention de classer la mouvance antifasciste comme organisation "terroriste" intérieure.

Loin de Washington, c'est à Provo dans l'Utah, près du lieu du drame, que le procureur local doit annoncer à 12H00 (18H00 GMT) l'inculpation formelle de Tyler Robinson lors d'une conférence de presse qui pourrait permettre d'en apprendre davantage sur l'enquête.

Le jeune homme est attendu au tribunal trois heures plus tard pour une première audience judiciaire.

Trente-trois heures après le tir qui a tué Charlie Kirk, Tyler Robinson a été arrêté, dénoncé par son père qui l'a reconnu sur des images diffusées par la police.

Le directeur du FBI Kash Patel dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, le 15 septembre 2025 à Washington ( AFP / SAUL LOEB )

S'il ne coopère pas avec les autorités depuis son arrestation, son implication présumée est confirmée par la correspondance entre des traces d'ADN prélevées près du lieu du crime et celui de Tyler Robinson, a annoncé lundi Kash Patel.

Le directeur du FBI a également mentionné un mot qu'aurait laissé l'assassin présumé avant de passer à l'acte. "Le suspect a écrit, en gros, +j'ai l'opportunité d'éliminer Charlie Kirk, et je vais la saisir+".

- "Terrorisme intérieur" -

Charlie Kirk a été assassiné mercredi d'une balle dans le cou alors qu'il animait un débat sur un campus universitaire dans l'Utah, dans l'ouest du pays, un drame qui a souligné les profondes fractures politiques américaines.

Un portrait de l'influenceur conservateur Charlie Kirk sur un dépliant lors d'une veillée à sa mémoire sur le campus de l'Arizona State University à Tempe, en Arizona, le 15 septembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Cette figure de la droite américaine âgée de 31 ans utilisait ses millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et ses interventions dans les universités pour défendre Donald Trump et diffuser ses idées nationalistes, chrétiennes et traditionalistes sur la famille auprès de la jeunesse.

Le président américain, qui doit beaucoup à Charlie Kirk pour sa victoire face à Kamala Harris en novembre dernier, a été prompte à dénoncer la rhétorique de la "gauche radicale" accusée d'être, au moins en partie, responsable de l'assassinat.

Le vice-président JD Vance a répété ces attaques lundi en animant lui-même, sous les ors de la Maison Blanche, le podcast tenu jusqu'alors par Charlie Kirk. Il a assuré que beaucoup, à gauche, "développent un climat dans lequel de telles choses vont forcément se passer."

"C'est un vaste mouvement de terrorisme intérieur", est allé jusqu'à dire Stephen Miller, proche conseiller de Donald Trump, promettant de tout faire pour "déraciner et démanteler ces réseaux terroristes."

Le président américain assistera dimanche à une cérémonie d'hommage à Charlie Kirk organisée dans un stade de l'Arizona (sud-ouest).