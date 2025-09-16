Le fabricant de dispositifs médicaux Insulet confie le poste de directrice financière à Flavia Pease, vétéran de l'industrie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 2-6 et 10-12, et des éléments de contexte aux paragraphes 7-9)

Le fabricant d'appareils médicaux Insulet PODD.O a nommé mardi l'ancienne dirigeante de Charles River Laboratories CRL.N , Flavia Pease, au poste de directrice financière, succédant ainsi à Ana Maria Chadwick à compter du 30 septembre.

Insulet a également déclaré qu'elle s'attendait à dépasser sa précédente prévision de chiffre d'affaires total pour le troisième trimestre de 22% à 25%, grâce à l'arrivée de nouveaux clients pour ses pompes à insuline portables sur les marchés américains et internationaux.

Flavia Pease, vétéran de l'industrie, a occupé pendant trois ans le poste de directrice financière de la société de recherche sous contrat Charles River Laboratories.

Avant cela, elle a passé plus de 20 ans chez Johnson & Johnson JNJ.N , où elle a travaillé dans différents segments des appareils médicaux et des produits pharmaceutiques.

Au moins deux analystes ont déclaré que Flavia Pease était tout à fait apte à occuper ce poste en raison de ses liens étroits avec l'entreprise et de sa vaste expérience dans le secteur. Elle est membre du conseil d'administration et du comité d'audit d'Insulet depuis janvier 2024.

Ana Maria Chadwick occupera un rôle de conseillère principale afin d'assurer une transition en douceur, a déclaré Insulet.

Les prévisions révisées de la société sont dues à l'approbation élargie de son Omnipod, qui offre une alternative aux pompes à insuline conventionnelles en éliminant le besoin d'injections quotidiennes multiples pour les personnes souffrant de diabète insulinodépendant.

L'année dernière, son dispositif Omnipod 5 a été autorisé pour les patients atteints de diabète de type 1 et de type 2.

Les analystes prévoient en moyenne que le chiffre d'affaires du troisième trimestre augmentera de 24,47 % pour atteindre 677,02 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Insulet prévoit de fournir de plus amples détails sur ses résultats du troisième trimestre et de mettre à jour ses perspectives pour l'ensemble de l'année lors de sa conférence téléphonique sur les résultats trimestriels le 6 novembre.

Charles River a déclaré avoir commencé à chercher son prochain directeur financier. En attendant, Michael Knell, directeur de la comptabilité, assurera l'intérim.

La société a également réaffirmé ses perspectives de revenus pour 2025.