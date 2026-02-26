Le fabricant de dispositifs médicaux Enovis progresse après avoir enregistré un bénéfice supérieur à celui du quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 février - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Enovis Corp ENOV.N augmentent de 12,54% à 25,12 $, en voie de réaliser le plus grand gain en pourcentage en une seule journée depuis 2020

** La société affiche un bénéfice ajusté de 95 cents par action au 4ème trimestre, contre une estimation moyenne de 82 cents par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires net du 4ème trimestre a augmenté de 3% à 575,8 millions de dollars, aidé par la croissance des implants orthopédiques

** Le chiffre d'affaires de l'exercice 26 devrait se situer entre 2,31 et 2,37 milliards de dollars, contre une estimation de 2,36 milliards de dollars par les analystes

** ENOV a chuté de plus de 39% en 2025