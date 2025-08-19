Le fabricant de couteaux suisses Victorinox pourrait délocaliser une partie de sa production aux USA

Le fabricant de couteaux suisses Victorinox envisage de délocaliser une partie de sa production aux États-Unis afin de réduire l'impact des droits de douane sur son activité, a déclaré le PDG de l'entreprise familiale au magazine économique Wirtschaftswoche.

"Nous envisageons de réaliser directement sur place certaines étapes de traitement en fin de chaîne, telles que le nettoyage et l'emballage des couteaux de cuisine", déclare Carl Elsener dans un entretien publié mardi.

"Cela réduirait de 10% à 15% la valeur des marchandises sur lesquelles nous devons payer des droits de douane", a-t-il ajouté.

Les Etats-Unis ont imposé au début du mois des droits de douane de 39% sur les importations en provenance de Suisse, mettant en difficulté l'économie du pays fortement exportatrice.

Les États-Unis sont notamment un marché clé pour les montres et le chocolat suisses.

Victorinox, qui fabrique des couteaux de cuisine ainsi que ses célèbres couteaux de poche, génère environ 13% de son chiffre d'affaires dans le pays.

Les droits de douane américains s'ajoutent aux difficultés provoquées par la vigueur du franc suisse.

"La force du franc suisse a mis notre compétitivité et nos marges sous une pression considérable", a indiqué Carl Elsener au Wirtschaftswoche.

Il a toutefois ajouté que les stocks élevés de Victorinox aux États-Unis garantissaient que les droits de douane n'affecteraient pas le groupe avant le début de l'année prochaine.

(Rédigé par Rachel More, version française Blandine Hénault)