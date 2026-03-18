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Le fabricant de Corona, Constellation Brands, progresse après que Citigroup l'a relevé à "acheter"
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 11:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mars - ** Les actions de Constellation Brands STZ.N , qui fabrique la bière Corona, gagnent ~3% à $156 dans les échanges de pré-ouverture

** Citigroup relève le titre de "neutre" à "achat" sur les attentes d'une croissance plus rapide des ventes de bière au 4ème trimestre et pour l'année financière 2027

** Anticipe une amélioration constante au cours de l'année suivante, aidée par des comparaisons plus faciles et une augmentation de la demande pendant la Coupe du Monde de la FIFA

** "Pour l'exercice 27, nous reconnaissons les vents contraires liés à la hausse des dépréciations, de l'aluminium et des effets de change, mais nous pensons qu'ils pourraient être partiellement compensés par des volumes positifs, des prix et des économies de coûts", ajoute Citigroup

** La société de courtage augmente l'objectif de prix de 155 $ à 175 $, ce qui représente une hausse de 15,38 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** L'action est notée "achat" par 24 analystes, en moyenne; leur PT médian est de 169 $, selon les données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a progressé de ~10% depuis le début de l'année

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 18/03/2026 à 11:42:53.

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